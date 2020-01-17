Магуайр — новый капитан "Юнайтед"

Защитник Харри Магуайр, перебравшийся на "Олд Траффорд" только пять месяцев назад, был назван новым капитаном "Манчестер Юнайтед".

Напомним, накануне стало известно, что "красные дьяволы" согласились отпустить Эшли Янга в "Интер". В лице 34-летнего англичанина "Юнайтед" прощается со своим капитаном.



Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не стал ничего выдумывать и решил передать повязку 26-летнему Магуайру, который был куплен у "Лестера" за 80 миллионов фунтов в августе и который обычно исполнял обязанности капитана в отсутствие Янга.



"Ему (Янгу) летом исполняется 35, и если он может где-нибудь получить двухлетний контракт, то пускай так и будет. Мы не были готовы предложить ему это".



"Он верой и правдой служил клубу, он был капитаном, он выигрывал трофеи. Но у нас есть игроки на подходе".



"Харри и так носил капитанскую повязку, и он продолжит это делать. Он пришел и стал лидером в коллективе. Я по-настоящему впечатлен его лидерскими качествами".



"Все в нем говорит мне, что он лидер. Он является одним из тех, кто ведет этот молодой коллектив за собой", — цитирует Сульшера Sky Sports.