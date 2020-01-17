Магуайр — новый капитан "Юнайтед"

Харри Магуайр Защитник Харри Магуайр, перебравшийся на "Олд Траффорд" только пять месяцев назад, был назван новым капитаном "Манчестер Юнайтед".

Напомним, накануне стало известно, что "красные дьяволы" согласились отпустить Эшли Янга в "Интер". В лице 34-летнего англичанина "Юнайтед" прощается со своим капитаном.

Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не стал ничего выдумывать и решил передать повязку 26-летнему Магуайру, который был куплен у "Лестера" за 80 миллионов фунтов в августе и который обычно исполнял обязанности капитана в отсутствие Янга.

"Ему (Янгу) летом исполняется 35, и если он может где-нибудь получить двухлетний контракт, то пускай так и будет. Мы не были готовы предложить ему это".

"Он верой и правдой служил клубу, он был капитаном, он выигрывал трофеи. Но у нас есть игроки на подходе".

"Харри и так носил капитанскую повязку, и он продолжит это делать. Он пришел и стал лидером в коллективе. Я по-настоящему впечатлен его лидерскими качествами".

"Все в нем говорит мне, что он лидер. Он является одним из тех, кто ведет этот молодой коллектив за собой", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 17.01.2020 14:00

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  1. noi39 17.01.2020 14:57 # noi39
    Капитана,должен выбирать коллектив,а то что за капитан!Но это МНЮ и этим сказано многое.

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  2. mancunia-planet 17.01.2020 14:54 # mancunia-planet
    Реально самый подходящий вариант

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  3. red-end-dance 17.01.2020 14:31 # red-end-dance
    А больше некому, пусть и новенький в команде. У него задатки лидера есть

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  4. pistolero-lfc 17.01.2020 14:29 # pistolero-lfc
    А почему Марсиаль или Лингард???

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  5. tyhonovecky 17.01.2020 14:20 # tyhonovecky
    Упхахахахахахахахахахахахахахахахахахахахкхкхкхкх

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  6. metkii 17.01.2020 14:19 # metkii
    Повязочка как раз в тему

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  7. makaku 17.01.2020 14:14 # makaku
    Скум как он есть

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  8. quavo 17.01.2020 14:12 # quavo
    Блять это чмо конечно так на себя одеяло тянет, но с другой стороны этот коллектив настолько мертвый что чел пришедший 5 месяцев назад уже кэп. мне похуй кароче

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  9. chelsealondon 17.01.2020 14:07 # chelsealondon
    Де Хеа...

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