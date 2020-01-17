Эшли Янг сбежал с тренировки "Юнайтед"
Капитан "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг сбежал с тренировки команды, чтобы ускорить свой трансфер в "Интер".
Накануне вечером стало известно, что "Интер" все-таки согласовал стоимость Янга в размере 1.3 млн. фунтов, не считая бонусов, и уже сегодня-завтра Эшли пройдет медицинское обследование в Милане.
Изданию The Sun стало известно, что этому предшествовала довольно некрасивая сцена на базе "красных дьяволов" в Каррингтоне.
В прошлую пятницу — спустя 24 часа после беседы с наставником Оле Гуннаром Сульшером, в ходе которой Янг подтвердил свое желание уйти и отверг новый однолетний контракт — Эшли в ярости убежал с тренировки первой команды.
34-летний англичанин, не попадавший в заявку "Юнайтед" на три последних матча, дал понять о своих чувствах и отправился в тренажерный зал, где занимался в одиночестве.
Как видно, поступок Янга возымел свой эффект, хотя раньше Сульшер говорил, что может заблокировать трансфер своего капитана из-за обилия травм.
17.01.2020 11:00
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Последние комментарии:
Зе Сан, ребята. Расходимся.
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Как крысы бегут с тонущего коробля
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Ну янга можно понять, его ненавидят болельщики, я думаю последние 2 года для него были очень сложные, но поступил некрасиво
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типичный легенда му. что нырянг что бекхем
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Лихенда пригородной помойки, имеет право чивоуштам.
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