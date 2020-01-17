Саа разочарован игрой Лингарда за "Юнайтед"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Луи Саа заявил, что разочарован игрой Джесси Лингарда в качестве плеймейкера.

В этом сезоне Премьер-Лиги Лингард сыграл только 867 матчей за команду Оле Гуннара Сульшера, а последний раз забивал в чемпионате еще 13 месяцев назад "Кардиффу".



Игра Лингарда, особенно на столь важной позиции, вызывает разочарование у Саа, однако Луи, забивший 42 гола за "красных дьяволов" в период с 2004 по 2008 год, призывает не ставить крест на 27-летнем англичанине.



"Джесси очень энергичен и много бегает, но его проблема в том, что он недостаточно хорошо связывает игру и не дает этого финального результата".



"Когда я смотрю за его игрой, я испытываю настоящее разочарование, потому что он многое делает хорошо, но его игра возле чужих ворот недостаточно хороша как для атакующего полузащитника".



"Он очень талантлив и является хорошим игроком, но зачастую он выпадает из игры и не может выходить на правильные позиции".



"Когда Джесси будет выходить на правильные позиции, у него начнет получаться, и он будет забивать голы", — цитирует Саа Daily Mail.