"Борнмут" и "Уотфорд": движение в противоположном направлении

Недавняя игра "Борнмута" и "Уотфорда", завершившаяся разгромом "вишен" на "Виталити Стэдиум", была очень показательной — в последнее время эти команды находились в противофазе друг к другу и двигались навстречу, чтобы поменяться местами на границе зоны вылета. О проблемах одних и удачном периоде других— в материале FAPL.ru.

Еще в начале ноября "Борнмут" был седьмым в Премьер-Лиге и мечтал о том, чтобы завершить сезон в зоне еврокубков. "Манчестер Юнайтед" был только что обыграны благодаря голу Джошуа Кинга, а оборона выдала третий кряду "сухой" матч — после 11 туров чемпионата "Борнмут" выглядел командой, способной стать открытием сезона. "Мы чувствовали, что нам нужна эта победа", — сказал тогда Эдди Хау. "Для нашей собственной уверенности и импульса всему сезону. Я думаю, этот матч — действительно ключевой в нашем сезоне".



В частности тогда Хау был очень доволен своей обороной. "Мы очень довольны тремя последними "сухими" матчами. Мы должны делать это на постоянной основе. Трех игр недостаточно. Нам нужно посмотреть, что будет после 20-25 матчей этого сезона, и продемонстрировать значительное улучшение по сравнению с прошлым годом, чтобы действительно сказать, что мы перешли на новый уровень. Так что это лишь первые шаги, но признаки очень хорошие".



Сейчас сыграно 22 матча, и на том отрезке, который Хау избрал для себя ориентиром, все выглядит далеко не так хорошо, как после 11 туров. С тех пор команда Хау сыграла всего один "сухой" матч, и он же стал единственной победой "вишен" в 11 последних поединках, когда "Борнмут" сумел обыграть на выезде "Челси". За этот период команда набрала всего четыре очка, сумев сыграть вничью с "Арсеналом" и уступив девять раз. После поражений 4:0 от "Вест Хэма" и 0:3 от "Уотфорда" "вишни" оказались в зоне вылета.



В воскресенье "Борнмут" сыграл с "Уотфордом", у которого был противоположный опыт. В начале ноября "шершни" были на последнем месте в таблице, набрав всего пять очков после 11 первых матчей — результат лишь немного лучше, чем у "Борнмута" в 11 последних матчах. Начало подъема "шершней" не совсем совпадает с началом падения "Борнмута" — их улучшения стали заметны после того, как третьим менеджером в сезоне "шершней" стал Найджел Пирсон. Более половины своих нынешних очков команда набрала в пяти последних поединках, когда сумела победить "Манчестер Юнайтед", "Астон Виллу", "Вулверхэмптон" и "Борнмут" и сыграть вничью с "Шеффилд Юнайтед".



"Борнмуту" пришлось играть в условиях стабильно переполненного лазарета. Один из лучших игроков прошлого сезона Дэвид Брукс еще не играл в нынешнем чемпионате. Чарли Дэниэлс отсутствует с августа, регулярно вылетают из-за травм Натана Аке и Джошуа Кинг, а вдобавок Хау никак не может решить вратарский вопрос, открытый еще с прошлого сезона.



Но в целом это поверхностное объяснение проблем "Борнмута", наиболее очевидно иллюстрируемых сократившимся вкладом в успехи команды Райана Фрэйзера и Каллума Уилсона. В прошлом сезоне на счету этой пары были 21 гол и 24 результативные передачи, причем 12 мячей они создали вдвоем, а вот с сентября никто из них не забивал, а единственный гол, ставший плодом их коллективного творчества — мяч престижа во встрече с "Лестером", проигранной 1:3. С учетом того, что сейчас у "Борнмута" нет и Дэвида Брукса, который был не менее продуктивен, чем Фрэйзер и Уилсон в прошлом сезоне, объяснение спада "вишен" стоит искать именно в отсутствии привычной отдачи от этой тройки.



Очевидно, что и "Борнмут", и "Уотфорд" обладают хорошим подбором игроков, так как в прошлом сезоне именно эти команды были ближе всех к топ-6 на протяжении всего чемпионата, потеряв концентрацию и мотивацию лишь в концовке. Найджел Пирсон это прекрасно понимает и видит главную проблему своей команды именно в области мотивации: "На самом деле нам важнее всего попытаться найти привычный уровень производительности для себя. Потому что если мы этого не сделаем, не имеет значения, против кого будем играть — нам будет обеспечен тяжелый день".



Пирсон утверждает, что сама по себе идея команды, находящейся в плохой или хорошей форме, не актуальна в современном футболе, потому что команда, состоящая из людей, находящихся в правильном моральном состоянии, способна набирать очки и без пика физической формы. Тактическая дисциплина для Пирсона важнее всего, а именно ее "Уотфорду" и не хватало в первом круге, когда регулярно случались глупые удаления, ошибки защитников и другие подарки соперникам.



Трой Дини сказал, что с прибытием Найджела Пирсона к нему впервые за восемь лет стали относиться как к нормальному человеку, а Бен Фостер отметил, что все игроки "Уотфорда" знали, что они способны на многое, но нужен был человек, который вдохновит команду. Но все же Пирсон принес больше, чем правильный дух в раздевалке, уважительное отношение к игрокам и мотивацию — он заменил схему 5-3-2, при которой атака "шершней" была настолько медленной, что иногда казалась статичной, на более агрессивную схему 4-2-1-3, где важная роль отведена фланговым игрокам Деулофеу и Сарру, ярко раскрывшимся при Пирсоне.



Также Пирсону повезло в том, что именно к его приходу решил свои проблемы со здоровьем капитан команды Трой Дини, без голов которого "Уотфорду" сложно поддерживать статус крепкого середнячка и конкурентоспособность в Премьер-Лиге. Также Пирсон наслаждается нынешней игрой Исмаилы Сарра, который сумел восстановиться от ряда травм и демонстрирует сейчас впечатляющую физическую форму.



Весьма интересно сравнить ряд статистических показателей "Борнмута" и "Уотфорда", чтобы понять: европейская футбольная мода на владение мячом не так уж хорошо подходит английской Премьер-Лиге, где полно умело контратакующих команд наподобие "Кристал Пэлас" и "Ньюкасла", способных быть эффективными и с минимальными показателями по владению.



Во время спада в игре "Борнмута" процент владения мячом "вишен" увеличивался, как и точность передач (с 289 точных пасов до 357 в среднем за игру), а вот среднее количество забитых голов снизилось с показателя 1.3 до 0.6. В ходе подъема "Уотфорда" наблюдалась противоположная картина: количество точных передач упало (с 311 до 251), как и процент владения мячом, но среднее количество мячей выросло с 0.6 до 1.1 за игру.



В четырех матчах, где у "Уотфорда" были лучшие показатели по владению мячом, "шершни" проиграли с общим счетом 1:9. В шести поединках, где "вишни" превзошли противников по владению мячом, они набрали аж два очка.



Впрочем, падение "Борнмута" может оказаться не окончательным, как и подъем "Уотфорда" может приостановиться — до завершения чемпионата еще далеко. Важно то, что Эдди Хау имеет опыт ситуаций, когда его команда резко теряет игровую форму и уже справлялся с ними, не допуская вылета команды из Премьер-Лиги. Важно и то, что Найджел Пирсон прекрасно понимает, что нельзя расслабляться, когда все идет хорошо: "Когда дела идут хорошо, я всегда жду подвоха. Очень важно, чтобы мы были реалистами в нынешней ситуации. Нам предстоит долгий путь, и сейчас мы находимся только в начале его. Это похоже на клише, но это абсолютно верно".



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru