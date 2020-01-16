Бруну Фернандеш сыграет за "Спортинг" в пятницу
Полузащитнику Бруну Фернандешу придется сыграть еще минимум один матч за "Спортинг" перед своим переходом в "Манчестер Юнайтед".
Ранее в четверг стало известно, что "красные дьяволы" согласовали условия личного контракта с 25-летним игроком сборной Португалии, но двум клубам еще нужно договориться между собой.
Поскольку эта договоренность пока не достигнута, "Спортинг" продолжит использовать своего капитана. В пятницу Фернандеш должен сыграть в дерби против "Бенфики" в рамках португальского первенства.
"Бруну Фернандеш примет участие в матче против "Бенфики", и это единственная вещь, насчет которой я могу говорить определенно. Это нормально, что такого рода атлета хотят заполучить многие команды, но завтра он будет здесь, если не случится какой-то катастрофы", — цитирует главного тренера "Спортинга" Силаша BBC.
Тем временем, как утверждает португальское издание A Bola, оцениваемый в 60 миллионов фунтов Бруну будет на трибунах "Энфилда" в воскресенье, когда "Юнайтед" совершит выезд к "Ливерпулю".
16.01.2020 22:00
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вообще насрать на этого ноунэйма, миха забань новости о нем на год, плиз.
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Пля, придётся без него Лгбтпуль громить!
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