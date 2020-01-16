Бруну Фернандеш сыграет за "Спортинг" в пятницу

Бруну Фернандеш Полузащитнику Бруну Фернандешу придется сыграть еще минимум один матч за "Спортинг" перед своим переходом в "Манчестер Юнайтед".

Ранее в четверг стало известно, что "красные дьяволы" согласовали условия личного контракта с 25-летним игроком сборной Португалии, но двум клубам еще нужно договориться между собой.

Поскольку эта договоренность пока не достигнута, "Спортинг" продолжит использовать своего капитана. В пятницу Фернандеш должен сыграть в дерби против "Бенфики" в рамках португальского первенства.

"Бруну Фернандеш примет участие в матче против "Бенфики", и это единственная вещь, насчет которой я могу говорить определенно. Это нормально, что такого рода атлета хотят заполучить многие команды, но завтра он будет здесь, если не случится какой-то катастрофы", — цитирует главного тренера "Спортинга" Силаша BBC.

Тем временем, как утверждает португальское издание A Bola, оцениваемый в 60 миллионов фунтов Бруну будет на трибунах "Энфилда" в воскресенье, когда "Юнайтед" совершит выезд к "Ливерпулю".


Метки Манчестер Юнайтед, Спортинг, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2020 22:00

Количество просмотров Просмотров: 692

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 16.01.2020 22:32 # hammersmith
    вообще насрать на этого ноунэйма, миха забань новости о нем на год, плиз.

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  2. mancunia-planet 16.01.2020 22:15 # mancunia-planet
    Пля, придётся без него Лгбтпуль громить!

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