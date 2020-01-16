Бруну Фернандеш сыграет за "Спортинг" в пятницу

Полузащитнику Бруну Фернандешу придется сыграть еще минимум один матч за "Спортинг" перед своим переходом в "Манчестер Юнайтед".

Ранее в четверг стало известно, что "красные дьяволы" согласовали условия личного контракта с 25-летним игроком сборной Португалии, но двум клубам еще нужно договориться между собой.



Поскольку эта договоренность пока не достигнута, "Спортинг" продолжит использовать своего капитана. В пятницу Фернандеш должен сыграть в дерби против "Бенфики" в рамках португальского первенства.



"Бруну Фернандеш примет участие в матче против "Бенфики", и это единственная вещь, насчет которой я могу говорить определенно. Это нормально, что такого рода атлета хотят заполучить многие команды, но завтра он будет здесь, если не случится какой-то катастрофы", — цитирует главного тренера "Спортинга" Силаша BBC.



Тем временем, как утверждает португальское издание A Bola, оцениваемый в 60 миллионов фунтов Бруну будет на трибунах "Энфилда" в воскресенье, когда "Юнайтед" совершит выезд к "Ливерпулю".