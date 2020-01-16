Мата вывел "Юнайтед" в 4-й раунд Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" продолжает свой путь в Кубке Англии, в переигровке матча 3-го раунда одолев "Вулверхэмптон" благодаря единственному голу Хуана Маты.

Начало матча на "Олд Траффорд" было отмечено отмененным голом "волков". Педру Нету из центра штрафной расстрелял ворота Серхио Ромеро, однако сделавший ему пас Рауль Хименес коснулся мяча рукой.



В дальнейшем "красные дьяволы" чуть больше владели мячом, но предпочтительнее смотрелся их соперник. Первые 45 минут не принесли голов, как и встреча команд на "Молинью".



Во втором тайме шла более-менее равная игра, пока на 67-й минуте "Юнайтед" не открыл счет. Избежав офсайда, Хуан Мата прорвался по центру и подсек мяч перед вышедшим навстречу голкипером — 1:0.



В остатке матча "дьяволы" сосредоточились на удержании минимального преимущества и с задачей справились — "волки" особых шансов не имели.



"Юнайтед" избежал шока в домашних стенах и вышел в следующий раунд Кубка Англии, где сыграет с "Уотфордом" или "Транмиром". "Вулверхэмптон" может найти позитив в этом поражении – у "волков" останется больше сил на Лигу Европы.



"Манчестер Юнайтед" — "Вулверхэмптон" — 1:0 (0:0)



Гол: Мата 67.



"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уильямс, Фред, Матич, Гринвуд (Перейра 64), Мата, Джеймс (Рэшфорд 64, Лингард 80), Мартиаль.



"Вулверхэмптон": Радди, Дендонкер, Коуди, Саисс, Дохерти, Моутиньо, Невеш, Хонни (Винагре 75), Траоре (Буур 88), Хименес, Нету (Гиббс-Уайт 71).



Предупреждения: Фред, Магуайр — Нету, Дендонкер.



"Карлайл" — "Кардифф" — 3:4 (1:2)



Голы: Томас 7, Маккирди 51, 64 — Флинт 18, 48, Мерфи 45, Уорд 57.



