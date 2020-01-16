Мата вывел "Юнайтед" в 4-й раунд Кубка Англии

Хуан Мата "Манчестер Юнайтед" продолжает свой путь в Кубке Англии, в переигровке матча 3-го раунда одолев "Вулверхэмптон" благодаря единственному голу Хуана Маты.

Начало матча на "Олд Траффорд" было отмечено отмененным голом "волков". Педру Нету из центра штрафной расстрелял ворота Серхио Ромеро, однако сделавший ему пас Рауль Хименес коснулся мяча рукой.

В дальнейшем "красные дьяволы" чуть больше владели мячом, но предпочтительнее смотрелся их соперник. Первые 45 минут не принесли голов, как и встреча команд на "Молинью".

Во втором тайме шла более-менее равная игра, пока на 67-й минуте "Юнайтед" не открыл счет. Избежав офсайда, Хуан Мата прорвался по центру и подсек мяч перед вышедшим навстречу голкипером — 1:0.

В остатке матча "дьяволы" сосредоточились на удержании минимального преимущества и с задачей справились — "волки" особых шансов не имели.

"Юнайтед" избежал шока в домашних стенах и вышел в следующий раунд Кубка Англии, где сыграет с "Уотфордом" или "Транмиром". "Вулверхэмптон" может найти позитив в этом поражении – у "волков" останется больше сил на Лигу Европы.

"Манчестер Юнайтед" — "Вулверхэмптон" — 1:0 (0:0)

Гол: Мата 67.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уильямс, Фред, Матич, Гринвуд (Перейра 64), Мата, Джеймс (Рэшфорд 64, Лингард 80), Мартиаль.

"Вулверхэмптон": Радди, Дендонкер, Коуди, Саисс, Дохерти, Моутиньо, Невеш, Хонни (Винагре 75), Траоре (Буур 88), Хименес, Нету (Гиббс-Уайт 71).

Предупреждения: Фред, Магуайр — Нету, Дендонкер.

"Карлайл" — "Кардифф" — 3:4 (1:2)

Голы: Томас 7, Маккирди 51, 64 — Флинт 18, 48, Мерфи 45, Уорд 57.


Метки Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2020 00:40

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  1. anabanana94 16.01.2020 01:17 # anabanana94
    https://www.youtube.com/channel/UCEg25rdRZXg32iwai6N6l0w

    12 минут красоты и чистого кайфа! Как же я люблю тебя ТОТТЕНХЭМ!

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  2. anabanana94 16.01.2020 00:58 # anabanana94
    COYS!

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  3. liverpool-95 16.01.2020 00:46 # liverpool-95
    Эххх, хотелось бы , чтобы их Ливерпуль унизил вместе с Решом, чтоб унизить их полностью ))))

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  4. mancunia-planet 16.01.2020 00:45 # mancunia-planet
    Волки разок всего ошиблись, и надо же МЮ использовал момент и Мата один на один переиграл лисого. Волкам не хватило удачи в игре. Надеюсь Рэш ненадолго отошел от кассы, вроде несерьёзно там было.

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  5. superglor 16.01.2020 00:42 # superglor
    Новый контракт Горлуму и еще пяток лет без трофеев.

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