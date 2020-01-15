Люк Шоу может заменить Чилуэлла в "Лестере"

"Лестер" рассматривает Люка Шоу из "Манчестер Юнайтед" на замену своему левому защитнику Бену Чилуэллу.

Несмотря на некоторый спад в последние недели, Шоу остается одним из лучших игроков Премьер-Лиги на своей позиции и давно вызывает интерес со стороны больших клубов, включая "Челси" и "Манчестер Сити".



Главный тренер "лис" Брендан Роджерс неоднократно говорил, что его клуб не продаст никого из своих звезд в январе, однако предотвратить уход Чилуэлла по окончании сезона будет гораздо сложнее.



Как утверждают Daily Mirror и Leicester Mercury, Роджерс уже присмотрел замену 23-летнему англичанину и готов взяться за реанимацию карьеры Шоу, если Бен все-таки покинет "Кинг Пауэр".



Шоу, который в в 2014 году обошелся "Юнайтед" в 30 миллионов фунтов и в данный момент является самым высокооплачиваемым крайним защитником в мире, совершенно не оправдывает ожиданий в этом сезоне. Люк даже проигрывает конкуренцию юному Брандону Уильямсу.



В этом сезоне Премьер-Лиги 24-летний Шоу отметился только восемью появлениями в стартовом составе "красных дьяволов" и не совершил ни одного результативного действия.