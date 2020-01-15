"Тоттенхэм" вышел в 4-й раунд Кубка Англии

К числу участников 4-го раунда Кубка Англии присоединился "Тоттенхэм", в переигровке все же одолевший "Мидлсбро" со счетом 2:1.

Сыграв на "Риверсайде" со счетом 1:1, в переигровке "шпоры" обеспечили себе результат уже в самом начале матча благодаря быстрым голам аргентинцев Джовани Ло Чельсо и Эрика Ламелы. В концовке "речники" лишь слегка подсластили свою пилюлю благодаря Джорджу Сэвиллу, но все равно проиграли — 2:1.



Вместе с "Тоттенхэмом", которым теперь сыграет с "Саутгемптоном", в 4-й раунд Кубка Англии также вышел еще один представитель Премьер-Лиги — речь о "Ньюкасле", разгромившем "Рочдейл" со счетом 4:1.



Еще одна переигровка, "Транмир" — "Уотфорд", была отложена из-за сильного ливня.



"Тоттенхэм" — "Мидлсбро" — 2:1 (2:0)



Голы: Ло Чельсо 2, Ламела 15 — Сэвилл 83.



"Тоттенхэм": Гассанига, Танганга, Санчес, Вертонген, Сессеньон, Дайер (Алли 85), Уинкс, Ло Чельсо, Эриксен, Ламела, Моура (Сон 61).



"Ньюкасл" — "Рочдейл" — 4:1 (3:0)



Голы: О'Коннелл 17 (авт), Мэттью Лонгстафф 20, Альмирон 26, Жоэлинтон 82 — Уильямс 86.



"Шрюсбери" — "Бристоль Сити" — 1:0 (0:0)



Гол: Пьер 89.



"Блэкпул" — "Рединг" — 0:2 (0:1)



Голы: Бойе 42, Обита 82.



"Ковентри" — "Бристоль Роверс" — 3:0 (1:0)



Голы: Бьяму 4, 56, Паск 50.