Светская хроника за вторник

Бруну Фернандеш обойдется "Манчестер Юнайтед" в 60 миллионов фунтов. Джон Стоунс — цель номер один для "Арсенала". Эдди Хау может оставить "Борнмут". Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Манчестер Юнайтед" купит полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша до конца недели за 60 миллионов фунтов. (The Sun)



Президент "Реала" Флорентино Перес пошутил, что не знает, кто такой полузащитник "Юнайтед" Поль Погба. (Daily Express)



Скауты "Юнайтед" снова просматривали нападающего "Лиона" Муссу Дембеле. (The Sun)



Агент Мино Райола предложил своего нового клиента Джесси Лингарда из "Юнайтед" четырем клубам: "Милану", "Интеру", "Роме" и "Наполи". (Daily Express)



"Ливерпуль" предложил 12.8 млн. фунтов за голкипера "Трабзонспора" Угурджана Чакыра. (Sabah)



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета избрал защитника "Манчестер Сити" Джона Стоунса своей целью номер один. (The Sun)



"Арсенал" и "Юнайтед" заинтересованы в полузащитнике "Уотфорда" Кристиане Кабаселе. (Le 10 Sport)



"Арсенал" хочет арендовать полузащитника "Милана" Хакана Чалханоглу. (Daily Mirror)



"Милан" готов составить конкуренцию "Арсеналу" в борьбе за защитника "Баварии" Джерома Боатенга. (Sky Sports)



"Лестер" потерял интерес к защитнику "Ювентуса" Мериху Демиралу после того, как тот надорвал крестообразные связки колена. (Sky Sports)



Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту сделал вингера "Атлетико" своей целью номер один на январь. (Goal)



"Вест Хэм" предложил 7 млн. фунтов за голкипера "Кардиффа" Нила Этериджа. (Football Insidr)



Другое



Эдди Хау задумывается об уходе с поста главного тренера "Борнмута". (BBC)



Голкипер "Вест Хэма" Лукаш Фабиански пропустит пару недель с травмой бедра. (Sky Sports)



Австралийский голкипер "Брайтона" Мэт Райан пожертвовал 15 тыс. фунтов на борьбу с лесными пожарами на своей родине. (Daily Mirror)



FA вынесла предупреждение нападающему "Шеффилд Юнайтед" Оли Макберни, который с трибун сделал оскорбительный жест в сторону фанатов "Кардиффа" на матче своего бывшего клуба "Суонси". (BBC)