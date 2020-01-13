"Арсенал" отправил Мавропаноса в аренду

Защитник "Арсенала" Константинос Мавропанос проведет остаток этого сезона в "Нюрнберге" из второй Бундеслиги на правах аренды.

Мавропанос присоединился к "канонирам" в январе 2018 из греческой "Яннины", но за эти два года из-за высокой конкуренции и собственных проблем со здоровьем сыграл только восемь матчей за первую команду.



В этом сезоне 22-летний грек и вовсе отметился только одним матчем за "Арсенал", сыграв все 90 минут против "Стандарта" в Лиге Европы в декабре.



Новый главный тренер "канониров" Микель Артета решил, что в другом месте у Мавропаноса будет больше шансов играть регулярно, поэтому остаток сезона 2019/20 Константинос проведет в аутсайдере второго немецкого дивизиона.