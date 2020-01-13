Бруну Фернандеш хочет перейти в "Юнайтед"
Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш уведомил свой клуб, что хотел бы перейти в "Манчестер Юнайтед" в этом месяце.
В минувшую пятницу президент "Спортинга" Фредерику Варандаш побывал в лондонском офисе "красных дьяволов", где встретился со своим коллегой Эдом Вудвордом.
Как сообщает The Telegraph, затем Варандаш вернулся в Лиссабон, чтобы обдумать выдвинутое "Юнайтед" предложение. А Фернандеш решил не терять время даром и уведомил "Спортинг" о своих чувствах.
Утверждается, что "Спортинг" оценил своего капитана в близкую к 80 миллионам евро (68.5 млн. фунтов) сумму, тогда как "Юнайтед" готов расстаться с 50 млн. фунтов.
Несмотря на достаточно большие расхождения, оба клуба оптимистично настроены насчет заключения сделки, особенно в свете желания самого Бруну уехать в Манчестер.
Добавим, что в этом сезоне 25-летний португалец забил 14 голов и отдал 13 результативных передач за "Спортинг". Покупка Фернандеша помогла бы "Юнайтед" справиться с травмами Поля Погба и Скотта Мактоминея.
13.01.2020 16:00
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Последние комментарии:
звучит как :фернандеш хочет утонуть в болоте
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http://fapl.ru/posts/75964/
Вот где здравый футболист, а не этот безамбициозный хyесос, который переходит чисто ради бабла и ржаки над голумом.
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Хоть какие-то хорошие новости! Это охуенно!
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Вы че там курите уебки? Там уже контракт подписан
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