Бруну Фернандеш хочет перейти в "Юнайтед"

Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш уведомил свой клуб, что хотел бы перейти в "Манчестер Юнайтед" в этом месяце.

В минувшую пятницу президент "Спортинга" Фредерику Варандаш побывал в лондонском офисе "красных дьяволов", где встретился со своим коллегой Эдом Вудвордом.



Как сообщает The Telegraph, затем Варандаш вернулся в Лиссабон, чтобы обдумать выдвинутое "Юнайтед" предложение. А Фернандеш решил не терять время даром и уведомил "Спортинг" о своих чувствах.



Утверждается, что "Спортинг" оценил своего капитана в близкую к 80 миллионам евро (68.5 млн. фунтов) сумму, тогда как "Юнайтед" готов расстаться с 50 млн. фунтов.



Несмотря на достаточно большие расхождения, оба клуба оптимистично настроены насчет заключения сделки, особенно в свете желания самого Бруну уехать в Манчестер.



Добавим, что в этом сезоне 25-летний португалец забил 14 голов и отдал 13 результативных передач за "Спортинг". Покупка Фернандеша помогла бы "Юнайтед" справиться с травмами Поля Погба и Скотта Мактоминея.