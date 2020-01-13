Бруну Фернандеш хочет перейти в "Юнайтед"

Бруну Фернандеш Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш уведомил свой клуб, что хотел бы перейти в "Манчестер Юнайтед" в этом месяце.

В минувшую пятницу президент "Спортинга" Фредерику Варандаш побывал в лондонском офисе "красных дьяволов", где встретился со своим коллегой Эдом Вудвордом.

Как сообщает The Telegraph, затем Варандаш вернулся в Лиссабон, чтобы обдумать выдвинутое "Юнайтед" предложение. А Фернандеш решил не терять время даром и уведомил "Спортинг" о своих чувствах.

Утверждается, что "Спортинг" оценил своего капитана в близкую к 80 миллионам евро (68.5 млн. фунтов) сумму, тогда как "Юнайтед" готов расстаться с 50 млн. фунтов.

Несмотря на достаточно большие расхождения, оба клуба оптимистично настроены насчет заключения сделки, особенно в свете желания самого Бруну уехать в Манчестер.

Добавим, что в этом сезоне 25-летний португалец забил 14 голов и отдал 13 результативных передач за "Спортинг". Покупка Фернандеша помогла бы "Юнайтед" справиться с травмами Поля Погба и Скотта Мактоминея.


Метки Манчестер Юнайтед, Спортинг, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2020 16:00

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 13.01.2020 16:20 # chr1s8rown
    звучит как :фернандеш хочет утонуть в болоте

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  2. kos9k 13.01.2020 16:07 # kos9k
    http://fapl.ru/posts/75964/

    Вот где здравый футболист, а не этот безамбициозный хyесос, который переходит чисто ради бабла и ржаки над голумом.

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  3. mancunia-planet 13.01.2020 16:01 # mancunia-planet
    Хоть какие-то хорошие новости! Это охуенно!

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  4. quavo 13.01.2020 16:01 # quavo
    Вы че там курите уебки? Там уже контракт подписан

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