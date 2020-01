Светская хроника за понедельник

"Манчестер Юнайтед" хочет Рауля Хименеса или Муссу Дембеле. "Манчестер Сити" вступил в борьбу за Джека Грилиша. Маурисио Почеттино может возглавить "Барселону". Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в нападающих Рауле Хименесе из "Вулверхэмптон" и Муссе Дембеле из "Лиона". (Sky Sports)



"Юнайтед" опасается, что "Тоттенхэм" попытается перехватить полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша. (Evening Standard)



"Юнайтед" готов включить в сделку по Фернандешу стоимостью 60 миллионов фунтов двух своих игроков, в том числе защитника Маркоса Рохо. (talkSPORT)



"Юнайтед" предложит за Фернандеша 65 млн. фунтов, включая бонусы. (Daily Mirror)



Скауты "Юнайтед" еще раз понаблюдают за полузащитником "Лилля" Бубакари Сумаре, прежде чем будет принять решение о выдвижении предложения по игроку. (Daily Express)



Клуб МЛС "Чикаго Файр" готов платить полузащитнику "Юнайтед" Неманье Матичу более 5 млн. фунтов в год. (The Sun)



"Кристал Пэлас" и "Лацио" вступили в борьбу за ветерана "Юнайтед" Эшли Янга. (The Sun)



"Манчестер Сити" готов совершить до пяти приобретений грядущим летом, включая полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша. (Metro)



После травмы Харри Кейна "Тоттенхэм" обратил внимание на нападающего Кристиана Бентеке из "Кристал Пэлас". (Daily Star)



Агент защитника "Арсенала" Шкодрана Мустафи проведет переговоры с "Галатасараем". (Fotomac)



"Астон Вилла" и "Норвич" сражаются за право арендовать нападающего "Арсенала" Эдди Нкетиа. (Football.London)



Защитник "Арсенала" Константинос Мавропанос ведет переговоры о переходе в "Нюрнберг" на правах аренды. (Evening Standard)



"Вулверхэмптон" может заполучить полузащитника "Атлетико" Тома Лемара благодаря своим связям с агентом игрока Жорже Мендешем. (Mundo Deportivo)



Принадлежащий "Борнмуту" голкипер Асмир Бегович направляется в "Милан". (Sky Sports)



Другое



После отказа Хави "Барселона" установила контакт с бывшим главным тренером "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино. (RAC1)



Дэвид Мойес хочет пригласить в свой тренерский штаб в "Вест Хэме" экс-защитника "Эвертона" Алана Стаббса. (Daily Star)



Такуми Минамино занял место Роберто Фирмино в раздевалке — между Наби Кейта и Садио Мане. (Liverpool Echo)



В этом месяце "Юнайтед" выплатит более 11 млн. фунтов в виде дивидендов своим акционерам — львиная доля этой суммы достанется Глэйзерам. (Manchester Evening News)



За время работы с "Сити" Хосеп Гвардиола разбил четыре автомобиля общей стоимостью 460 тыс. фунтов. (The Sun)



Старейший профессиональный футболист в мире Кадзуеси Миура, которому 52 года, заключил новый однолетний контракт с "Йокогамой". (The Sun)