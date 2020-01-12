Гвардиола восхищается "легендой" Агуэро

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил нападающего Серхио Агуэро, обновившего сразу несколько рекордов в матче против "Астон Виллы".

В воскресенье Агуэро трижды огорчил "вилланов" и помог "горожанам" одержать сверхуверенную победу со счетом 1:6.



Теперь Серхио принадлежит рекорд по количеству хет-триков в истории Премьер-Лиги — 12 (11 было у Алана Ширера).



Также 31-летний аргентинец опередил Тьерри Анри и перехватил звание самого результативного легионера в истории Премьер-Лиги (177 мячей).



Наконец, Агуэро догнал Фрэнка Лэмпарда, с которым теперь делит четвертое-пятое место среди лучших бомбардиров Премьер-Лиги всех времен. Достижения Серхио впечатляют Гвардиолу.



"В невероятной истории английского футбола было много подобных игроков, и он один из них. Он помогает делать Премьер-Лигу лучше".



"Он один из лучших нападающих, вне всяких сомнений. Я поздравляю его, и все игроки тоже поздравили его в раздевалке".



"Чтобы побить рекорд, который был установлен такой невероятной легендой, как Тити Анри, нужно быть стабильным не только сезон или два, а очень, очень долгое время. Иностранный игрок с наибольшим количеством голов, с наибольшим количеством хе-триков — это говорит само за себя".



"Для меня честь быть здесь в этот день, когда он достиг этого. Надеюсь, он забьет еще много. Это зависит от него. Я много раз говорил, что он умрет, забивая голы. Таков его талант", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.