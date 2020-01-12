Клопп "ничего не чувствует" после рекордного старта сезона

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что "ничего не чувствует" после обновления континентального рекорда по лучшему старту сезону.

Победа 0:1 над "Тоттенхэмом" накануне означает, что в 21 первом матче этой кампании Премьер-Лиги "красные" набрали 61 очко из 63 возможных, и это лучший старт сезона в истории топ-5 европейских лиг.



Однако это по-настоящему историческое достижение не вызывает у Клоппа никаких эмоций. Юрген по-прежнему сосредоточен на достижении цели.



"Что я думаю насчет рекорда? Я бы хотел ответить подобающим образом, но когда кто-то сказал мне об этом, я ничего не почувствовал".



"Я нахожусь в футболе уже 50 лет или около того, и если бы кто-нибудь сказал мне, что это случится, я бы, наверное, ответил, что это невозможно. Теперь это случилось, но я ничего не чувствую. Я не знаю, что со мной не так!"



"Но это круто, это исключительное достижение. После матчей мы анализируем игру и говорим парням, что мы могли и должны были сделать лучше, но, конечно, если бы одержать так много побед было легко, то другие команды сделали бы это".



"Это очень необычное достижение. Но мы не думали об этом ни секунды перед матчем, а я не думал об этом и после матча, поэтому кому-то пришлось напомнить мне об этом".



"Если так будет и дальше, то через пять лет я смогу поразмышлять об этом. Но сейчас мы стараемся создать базис на остаток сезона. До конца сезона еще долго, предстоит сыграть много тяжелых матчей".



"Следующий матч (против "Манчестер Юнайтед") будет особенно тяжелым, и мы должны быть готовы к этому", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.