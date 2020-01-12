Эвертон может перейти в "Эвертон"
"Эвертон" лидирует в борьбе за нападающего "Гремио" и сборной Бразилии Эвертона Соареса.
Эвертон долгое время находился на радаре у "Арсенала" и дортмундской "Боруссии", однако в данный момент все идет к тому, что 23-летний игрок продолжит карьеру на "Гудисон Парк".
Как сообщает ESPN, главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти лично позвонил Соаресу, чтобы обсудить переход того в мерсисайдский клуб, где уже выступают двое соотечественников Эвертона в лице Бернарда и Ришарлисона.
Теперь "Эвертон" собирается сделать предложение по Эвертону, который уже некоторое время изучает английский язык, в размере 25 миллионов фунтов.
Добавим, в последнем сезоне за "Гремио" Эвертон, способный действовать по всему фронту атаки, забил 15 голов и отдал семь результативных передач.
12.01.2020 09:00
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Шибко запил одмин...
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Эвертон долгое время находился на радаре у "Арсенала"
Источник: http://fapl.ru/posts/75965/
Ну понятно, эти только любят со стороны наблюдать за игроками.
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Вода мокрая, небо голубое, Эвертон - гавно.
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Ло Чельсо может перейти в Чельсо.
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Норм)
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