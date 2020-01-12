Эвертон может перейти в "Эвертон"

Эвертон "Эвертон" лидирует в борьбе за нападающего "Гремио" и сборной Бразилии Эвертона Соареса.

Эвертон долгое время находился на радаре у "Арсенала" и дортмундской "Боруссии", однако в данный момент все идет к тому, что 23-летний игрок продолжит карьеру на "Гудисон Парк".

Как сообщает ESPN, главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти лично позвонил Соаресу, чтобы обсудить переход того в мерсисайдский клуб, где уже выступают двое соотечественников Эвертона в лице Бернарда и Ришарлисона.

Теперь "Эвертон" собирается сделать предложение по Эвертону, который уже некоторое время изучает английский язык, в размере 25 миллионов фунтов.

Добавим, в последнем сезоне за "Гремио" Эвертон, способный действовать по всему фронту атаки, забил 15 голов и отдал семь результативных передач.


Метки Гремио, Соарес, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2020 09:00

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  1. shearer1 12.01.2020 09:43 # shearer1
    Ошибка на ошибке.
    Шибко запил одмин...

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  2. chelsea88 12.01.2020 09:42 # chelsea88
    Эвертон долгое время находился на радаре у "Арсенала"
    Источник: http://fapl.ru/posts/75965/

    Ну понятно, эти только любят со стороны наблюдать за игроками.

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  3. jjflash68 12.01.2020 09:25 # jjflash68
    Вода мокрая, небо голубое, Эвертон - гавно.

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  4. brown-ale 12.01.2020 09:24 # brown-ale
    Ло Чельсо может перейти в Чельсо.

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  5. januzaj00 12.01.2020 09:01 # januzaj00
    Норм)

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