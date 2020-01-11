Сульшер призвал фанатов "Юнайтед" сплотиться

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер призвал фанатов сплотиться после акции протеста против вице-президента Эда Вудворда и владельцев клуба.

Свежий финансовый отчет "Юнайтед" свидетельствует, что в прошлом сезоне Вудворд получил от клуба 3.16 млн. фунтов, хотя годом ранее — на 1 млн. меньше. Кроме того, в новостях появилась информация, что "красные дьяволы" готовятся к очередной выплате дивидендов, большую часть которых заберут себе Глэйзеры.



Такой новостной фон, а также нестабильные результаты на поле привели к тому, что во время субботнего матча против "Норвича" публика "Олд Траффорд" скандировала кричалки, направленные против Глэйзеров и Вудворда.



Сульшер не стал притворяться, что этого не слышал, но заверил, что лично у него нет претензий к руководству.



"Не уверен, заметили ли это игроки, но я заметил. Как клуб, мы должны сплотиться, мы должны быть едины, ведь мы семья".



"Со своей стороны я лишь могу сказать, что владельцы и Эд всегда меня поддерживали и продолжают поддерживать, поэтому я должен сделать так, чтобы мы были сплоченными".



"Мы продолжаем выступать во всех соревнованиях. Мы все еще в Кубке Лиге, Кубке Англии, мы пятые в чемпионате, и мы все еще сражаемся. Мы улучшили свое положение относительно прошлого сезона — у нас есть Лига Европы".



"Болельщики просто должны верить мне, когда я говорю, что за кулисами мы делаем много хороших вещей".



"Знаете, я ощущаю реальную поддержку со стороны владельцев, со стороны Эда. Они знают и я знаю, что у нас есть ресурсы, если будет доступен правильный игрок за правильные деньги".



"Они так хорошо со мной обращаются. Будут покупки или нет, но поддержка есть всегда", — цитирует Сульшера Sky Sports.