"Арсенал" сыграл с "Пэлас" вничью

Удаление Пьер-Эмерика Обамеянга "Арсенал" сыграл только вничью с "Кристал Пэлас" (1:1), не сумев опередить своего соперника в таблице Премьер-Лиги.

В стартовом составе "орлов" произошло два изменения относительно предыдущего матча. Вместо Мамаду Сако и дисквалифицированного Луки Миливоевича появились Гари Кэхилл и Шейху Куяте.

А вот наставник "канониров" Микель Артета не стал менять стартовые 11 по сравнению с победой 2:0 над "Манчестер Юнайтед" в прошлый уикенд.

В начале матча гости имели почти четырехкратное преимущество по владению мячом, но моменты напрочь отсутствовали.

Тем не менее, это не помешало "Арсеналу" открыть счет на 12-й минуте. Александр Лакасетт сделал кинжальную передачу по центру на выход Пьер-Эмерка Обамеянга, который первым касанием принял мяч, а вторым пробил мимо голкипера — 0:1.

В дальнейшем "канониры" предпочли играть надежно, не рискуя. У "Пэлас" совершенно ничего не клеилось в атаке — лишь за пять минут до перерыва хозяева первый и единственный раз за тайм размяли Бернда Лено.

Второй тайм "орлы" начали гораздо активнее и уже на 54-й минуте восстановили счет. Получив мяч на правом краю штрафной, Джордан Айю пробил, а рикошет от Давида Луиса не оставил Лено шансов не спасение — 1:1.

"Пэлас" не стал сбавлять обороты после ответного гола, а вот "Арсенал" все никак не мог прийти в себя, отдав инициативу сопернику.

На 67-й минуте положение "канониров" усугубилось, потому что система VAR убедила рефери Пола Тирни предъявить Обмеянгу прямую красную карточку за фол в середине поля.

В концовке матча гости были вынуждены много обороняться, впрочем, один шанс вырвать победу у них все же был. На 83-й минуте голкипер "орлов" Висенте Гуаита перевел удар Николя Пепе в штангу, а затем заблокировал добивание Лакасетта.

Забив быстрый гол, "Арсенал" принялся катать мяч и не захотел атаковать дальше. Попытка удержать соперника в узде провалилась и едва не привела к беде.

"Кристал Пэлас" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Кристал Пэлас, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2020 17:30

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Последние комментарии:




  1. slash-lfc 11.01.2020 18:52 # slash-lfc
    Пинс Джеймс случайную голевую отдал, у гпенсов уже эйфория. Трент в одном матче по 4 результативных действия делает. Пинс Джеймс раз в год отдаёт одну голевую.

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  2. cristean2 11.01.2020 18:52 # cristean2
    ахахаха, я хотел постебать колбасников но они на полном серьезе все смотрят этот матч, сколько их тут, лол))

    Пусть Клоп скажет спасибо расписанию что Ливерпуль не играет одновременно с Челси, а то боюсь с фапла никто не будет смотреть матч его команды)

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  3. stevens 11.01.2020 18:51 # stevens
    Рот Лэм пса и члены судей = брак, заключенный на небесах.

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  4. funkyfresh 11.01.2020 18:51 # funkyfresh
    Портовые шмары как обычно горят, ничего нового

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  5. pistolero-lfc 11.01.2020 18:50 # pistolero-lfc
    Добрый вечер, красная армия.
    Обоссаная синяя армия не добрый вечер

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  6. mikkiynwa 11.01.2020 18:49 # mikkiynwa
    Бля
    Ору, безвиз щас сам себя обоссал.
    То есть, когда голы соперников Ливерпуля отменяют, то в варе долбаебы сидят.

    А как членсам помогли, то там профи сидят, ахааха

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  7. clpol 11.01.2020 18:48 # clpol
    Как же отскакивает этот щмольси...левый пенальти, где вилиян далеко отбросил мяч и явно не успевал за ним...липовый офсайд, нога одного из чёрного была позади игрока Бернли...грубейшая ошибка вратаря, позволивший деревяшке забить шаровой гол...в общем ждём усиления и продать весь нынешний сброд.

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  8. alexomck 11.01.2020 18:48 # alexomck
    Челси судьи тащат, ничего нового

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  9. chebrec 11.01.2020 18:46 # chebrec
    Че по матчу аристократов ребята?

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  10. llampardd 11.01.2020 18:46 # llampardd
    Ладно
    Тоже напишу!! Джеймс лучший пз мира!!! Все остальные лохи

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  11. liverpoolfan94 11.01.2020 18:46 # liverpoolfan94
    Бедный джеймс наверно не в курсах что членсийцы пытаются его сравнить с топом

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  12. elleybootur 11.01.2020 18:45 # elleybootur
    Джеймс великолепен.
    ТАА лох по сравнению с ним.

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  13. akado 11.01.2020 18:42 # akado
    Джеймс- бистяра сегодня.

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  14. cristean2 11.01.2020 18:41 # cristean2
    Эбрэхэме на классе, вот это его момент

    Джеймс пи3датая подача, далеко не первая за матч, скаузерскому ноунейму такие и не снились))

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  15. bezviz 11.01.2020 18:40 # bezviz
    Челси изи, впрочем, ничего нового для меня...

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  16. stevens 11.01.2020 18:40 # stevens
    Рот Лэм пса работает на матче, а рты абсолютно е6анутых фонадов лондонского клуба "Щленще" будут доступны любому желающему FAPL.sru после игры.

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  17. llampardd 11.01.2020 18:38 # llampardd
    Гоооолллл ГЕНИй. Дрогба

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  18. forester 11.01.2020 18:38 # forester
    Щлееееееееееельщкееее

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  19. akado 11.01.2020 18:37 # akado
    Каждый стандарт у ворот Челси- опасность, тогда как у чужих ворот ничего не могут, эх, где те времена Терри, когда он клал по 10 голов за сезон с угловых и у своих ворот всё чистил, да и Кэйхилл в лучшие годы...

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  20. llampardd 11.01.2020 18:37 # llampardd
    Плохо играем. Хадсон Одои вообще манекен. Пидар чёрный

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