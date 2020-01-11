"Арсенал" сыграл с "Пэлас" вничью
"Арсенал" сыграл только вничью с "Кристал Пэлас" (1:1), не сумев опередить своего соперника в таблице Премьер-Лиги.
В стартовом составе "орлов" произошло два изменения относительно предыдущего матча. Вместо Мамаду Сако и дисквалифицированного Луки Миливоевича появились Гари Кэхилл и Шейху Куяте.
А вот наставник "канониров" Микель Артета не стал менять стартовые 11 по сравнению с победой 2:0 над "Манчестер Юнайтед" в прошлый уикенд.
В начале матча гости имели почти четырехкратное преимущество по владению мячом, но моменты напрочь отсутствовали.
Тем не менее, это не помешало "Арсеналу" открыть счет на 12-й минуте. Александр Лакасетт сделал кинжальную передачу по центру на выход Пьер-Эмерка Обамеянга, который первым касанием принял мяч, а вторым пробил мимо голкипера — 0:1.
В дальнейшем "канониры" предпочли играть надежно, не рискуя. У "Пэлас" совершенно ничего не клеилось в атаке — лишь за пять минут до перерыва хозяева первый и единственный раз за тайм размяли Бернда Лено.
Второй тайм "орлы" начали гораздо активнее и уже на 54-й минуте восстановили счет. Получив мяч на правом краю штрафной, Джордан Айю пробил, а рикошет от Давида Луиса не оставил Лено шансов не спасение — 1:1.
"Пэлас" не стал сбавлять обороты после ответного гола, а вот "Арсенал" все никак не мог прийти в себя, отдав инициативу сопернику.
На 67-й минуте положение "канониров" усугубилось, потому что система VAR убедила рефери Пола Тирни предъявить Обмеянгу прямую красную карточку за фол в середине поля.
В концовке матча гости были вынуждены много обороняться, впрочем, один шанс вырвать победу у них все же был. На 83-й минуте голкипер "орлов" Висенте Гуаита перевел удар Николя Пепе в штангу, а затем заблокировал добивание Лакасетта.
Забив быстрый гол, "Арсенал" принялся катать мяч и не захотел атаковать дальше. Попытка удержать соперника в узде провалилась и едва не привела к беде.
"Кристал Пэлас" — "Арсенал". Отчет о матче
11.01.2020 17:30
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Последние комментарии:
Пинс Джеймс случайную голевую отдал, у гпенсов уже эйфория. Трент в одном матче по 4 результативных действия делает. Пинс Джеймс раз в год отдаёт одну голевую.
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ахахаха, я хотел постебать колбасников но они на полном серьезе все смотрят этот матч, сколько их тут, лол))
Пусть Клоп скажет спасибо расписанию что Ливерпуль не играет одновременно с Челси, а то боюсь с фапла никто не будет смотреть матч его команды)
(ответить)
Рот Лэм пса и члены судей = брак, заключенный на небесах.
(ответить)
Портовые шмары как обычно горят, ничего нового
(ответить)
Добрый вечер, красная армия.
Обоссаная синяя армия не добрый вечер
(ответить)
Бля
Ору, безвиз щас сам себя обоссал.
То есть, когда голы соперников Ливерпуля отменяют, то в варе долбаебы сидят.
А как членсам помогли, то там профи сидят, ахааха
(ответить)
Как же отскакивает этот щмольси...левый пенальти, где вилиян далеко отбросил мяч и явно не успевал за ним...липовый офсайд, нога одного из чёрного была позади игрока Бернли...грубейшая ошибка вратаря, позволивший деревяшке забить шаровой гол...в общем ждём усиления и продать весь нынешний сброд.
(ответить)
Челси судьи тащат, ничего нового
(ответить)
Че по матчу аристократов ребята?
(ответить)
Ладно
Тоже напишу!! Джеймс лучший пз мира!!! Все остальные лохи
(ответить)
Бедный джеймс наверно не в курсах что членсийцы пытаются его сравнить с топом
(ответить)
Джеймс великолепен.
ТАА лох по сравнению с ним.
(ответить)
Джеймс- бистяра сегодня.
(ответить)
Эбрэхэме на классе, вот это его момент
Джеймс пи3датая подача, далеко не первая за матч, скаузерскому ноунейму такие и не снились))
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Челси изи, впрочем, ничего нового для меня...
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Рот Лэм пса работает на матче, а рты абсолютно е6анутых фонадов лондонского клуба "Щленще" будут доступны любому желающему FAPL.sru после игры.
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Гоооолллл ГЕНИй. Дрогба
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Щлееееееееееельщкееее
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Каждый стандарт у ворот Челси- опасность, тогда как у чужих ворот ничего не могут, эх, где те времена Терри, когда он клал по 10 голов за сезон с угловых и у своих ворот всё чистил, да и Кэйхилл в лучшие годы...
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Плохо играем. Хадсон Одои вообще манекен. Пидар чёрный
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