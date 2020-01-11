"Арсенал" сыграл с "Пэлас" вничью

"Арсенал" сыграл только вничью с "Кристал Пэлас" (1:1), не сумев опередить своего соперника в таблице Премьер-Лиги.

В стартовом составе "орлов" произошло два изменения относительно предыдущего матча. Вместо Мамаду Сако и дисквалифицированного Луки Миливоевича появились Гари Кэхилл и Шейху Куяте.



А вот наставник "канониров" Микель Артета не стал менять стартовые 11 по сравнению с победой 2:0 над "Манчестер Юнайтед" в прошлый уикенд.



В начале матча гости имели почти четырехкратное преимущество по владению мячом, но моменты напрочь отсутствовали.



Тем не менее, это не помешало "Арсеналу" открыть счет на 12-й минуте. Александр Лакасетт сделал кинжальную передачу по центру на выход Пьер-Эмерка Обамеянга, который первым касанием принял мяч, а вторым пробил мимо голкипера — 0:1.



В дальнейшем "канониры" предпочли играть надежно, не рискуя. У "Пэлас" совершенно ничего не клеилось в атаке — лишь за пять минут до перерыва хозяева первый и единственный раз за тайм размяли Бернда Лено.



Второй тайм "орлы" начали гораздо активнее и уже на 54-й минуте восстановили счет. Получив мяч на правом краю штрафной, Джордан Айю пробил, а рикошет от Давида Луиса не оставил Лено шансов не спасение — 1:1.



"Пэлас" не стал сбавлять обороты после ответного гола, а вот "Арсенал" все никак не мог прийти в себя, отдав инициативу сопернику.



На 67-й минуте положение "канониров" усугубилось, потому что система VAR убедила рефери Пола Тирни предъявить Обмеянгу прямую красную карточку за фол в середине поля.



В концовке матча гости были вынуждены много обороняться, впрочем, один шанс вырвать победу у них все же был. На 83-й минуте голкипер "орлов" Висенте Гуаита перевел удар Николя Пепе в штангу, а затем заблокировал добивание Лакасетта.



Забив быстрый гол, "Арсенал" принялся катать мяч и не захотел атаковать дальше. Попытка удержать соперника в узде провалилась и едва не привела к беде.



"Кристал Пэлас" — "Арсенал". Отчет о матче