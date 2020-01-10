Клопп думает о "Тоттенхэме", а не о рекордах
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что думает не о рекордах, а только о предстоящем матче против "Тоттенхэма".
Если в субботу "красные" добьются победы на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", то смогут похвастать 61 очком из 63 возможных после 21 матча, и это будет лучший старт сезона не только в истории английской лиги, но и всех ведущих европейских лиг.
К слову, именно на этом этапе споткнулся "Манчестер Сити" два года назад, когда в итоге финишировал со 100 очками, однако подобного рода достижения не имеют значения для лучшего тренера Премьер-Лиги по итогам декабря.
"Я не задумывался об этом ни на секунду и не начну думать сейчас. Я лишь могу сказать, что, если бы мы задумывались о каких-нибудь рекордах, мы бы не выиграли то количество матчей, которое выиграли до сих пор. Вот и все".
"Думаю, в спорте — хотя вам лучше спросить другие команды, которые делали это прежде — ты никогда не устанавливаешь рекорд, потому что хочешь его установить. Это происходит, потому что ты сосредоточен на каждом шаге, и именно это мы должны делать".
"В данный момент моя проблема — это "Тоттенхэм" и то, как они играют, как нам кажется, что они сыграют, и все такое. Это единственное, насчет чего я беспокоюсь, ничего кроме", — цитирует Клоппа Sky Sports.
10.01.2020 17:00
Просмотров: 729
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
о рекордах думает milkyynwa
(ответить)
на изи разьебем петушарню
YNWA!!!
(ответить)
Если в субботу "красные" добьются победы на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", то смогут похвастать 61 очком из 63 возможных после 21 матча, и это будет лучший старт сезона не только в истории английской лиги, но и всех ведущих европейских лиг.
Источник: http://fapl.ru/posts/75927/
Маур завтра из штанов выпрыгнет, но постарается не дать пулю победить. Этот точно о рекордах думает и любить пожить своими прошлыми заслугами. Прям как фанат колбасы, ёмана
(ответить)
этож надо столько жути на маура нагнать что аж кейн поломался
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий