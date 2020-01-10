Клопп думает о "Тоттенхэме", а не о рекордах

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что думает не о рекордах, а только о предстоящем матче против "Тоттенхэма".

Если в субботу "красные" добьются победы на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", то смогут похвастать 61 очком из 63 возможных после 21 матча, и это будет лучший старт сезона не только в истории английской лиги, но и всех ведущих европейских лиг.

К слову, именно на этом этапе споткнулся "Манчестер Сити" два года назад, когда в итоге финишировал со 100 очками, однако подобного рода достижения не имеют значения для лучшего тренера Премьер-Лиги по итогам декабря.

"Я не задумывался об этом ни на секунду и не начну думать сейчас. Я лишь могу сказать, что, если бы мы задумывались о каких-нибудь рекордах, мы бы не выиграли то количество матчей, которое выиграли до сих пор. Вот и все".

"Думаю, в спорте — хотя вам лучше спросить другие команды, которые делали это прежде — ты никогда не устанавливаешь рекорд, потому что хочешь его установить. Это происходит, потому что ты сосредоточен на каждом шаге, и именно это мы должны делать".

"В данный момент моя проблема — это "Тоттенхэм" и то, как они играют, как нам кажется, что они сыграют, и все такое. Это единственное, насчет чего я беспокоюсь, ничего кроме", — цитирует Клоппа Sky Sports.

Лучшие старты сезона в Европе


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, рекорды

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2020 17:00

Количество просмотров Просмотров: 729

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  1. pistolero-lfc 10.01.2020 17:21 # pistolero-lfc
    о рекордах думает milkyynwa

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  2. only--liverpool 10.01.2020 17:16 # only--liverpool
    на изи разьебем петушарню
    YNWA!!!

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  3. lfcynwa 10.01.2020 17:07 # lfcynwa
    Если в субботу "красные" добьются победы на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", то смогут похвастать 61 очком из 63 возможных после 21 матча, и это будет лучший старт сезона не только в истории английской лиги, но и всех ведущих европейских лиг.


    Источник: http://fapl.ru/posts/75927/

    Маур завтра из штанов выпрыгнет, но постарается не дать пулю победить. Этот точно о рекордах думает и любить пожить своими прошлыми заслугами. Прям как фанат колбасы, ёмана

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  4. superperez101 10.01.2020 17:04 # superperez101
    этож надо столько жути на маура нагнать что аж кейн поломался

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