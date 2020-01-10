Клопп думает о "Тоттенхэме", а не о рекордах

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что думает не о рекордах, а только о предстоящем матче против "Тоттенхэма".

Если в субботу "красные" добьются победы на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", то смогут похвастать 61 очком из 63 возможных после 21 матча, и это будет лучший старт сезона не только в истории английской лиги, но и всех ведущих европейских лиг.



К слову, именно на этом этапе споткнулся "Манчестер Сити" два года назад, когда в итоге финишировал со 100 очками, однако подобного рода достижения не имеют значения для лучшего тренера Премьер-Лиги по итогам декабря.



"Я не задумывался об этом ни на секунду и не начну думать сейчас. Я лишь могу сказать, что, если бы мы задумывались о каких-нибудь рекордах, мы бы не выиграли то количество матчей, которое выиграли до сих пор. Вот и все".



"Думаю, в спорте — хотя вам лучше спросить другие команды, которые делали это прежде — ты никогда не устанавливаешь рекорд, потому что хочешь его установить. Это происходит, потому что ты сосредоточен на каждом шаге, и именно это мы должны делать".



"В данный момент моя проблема — это "Тоттенхэм" и то, как они играют, как нам кажется, что они сыграют, и все такое. Это единственное, насчет чего я беспокоюсь, ничего кроме", — цитирует Клоппа Sky Sports.



