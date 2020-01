Светская хроника за пятницу

"Манчестер Сити" определился с преемником для Давида Сильвы. Эшли Янг разозлился на "Манчестер Юнайтед". Джо Коул может стать помощником Дэвида Мойеса в "Вест Хэме". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Реал" по-прежнему хочет продать Гарета Бэйла, хотя агент игрока не ожидает трансфера даже летом. (The Telegraph)



"Манчестер Сити" видит в полузащитнике "Атлетико" Сауле Ньигесе преемника для Давида Сильвы, который покидает клуб в конце сезона. (The Telegraph)



"Сити" готов предложить 38 миллионов фунтов за защитника "Ювентуса" Мериха Демирала. (Sabah)



Эшли Янг в ярости от того, что "Манчестер Юнайтед" пытается блокировать его переход в "Интер". (Daily Mail)



"Юнайтед" может купить защитника "Наполи" Калиду Кулибали в этом месяце. (Daily Star)



"Юнайтед" задумывается об аренде защитника в этом месяце после травмы Харри Магуайра. (Daily Mirror)



Полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан отверг вариант с переходом в "Юнайтед". (Tuttosport)



"Юнайтед" смирился с тем, что полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен хочет продолжить карьеру за рубежом. (Evening Standard)



"Тоттенхэм" обратил внимание на нападающего "Лиона" Муссу Дембеле после травмы Харри Кейна. (Goal)



Агент защитника "Тоттенхэма" Хуана Фойта ожидает, что его клиент покинет лондонский клуб. (Football.London)



"Барселона" составит конкуренцию "Арсеналу" в борьбе за защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано. (Daily Express)



"Лестер" обсуждает переход правого защитника "Барселоны" Муссы Ваге. (Daily Star)



"РБ Лейпциг" потребовал от "Ньюкасла" более 22.5 млн. фунтов за вингер Адемолу Лукмана. (Northern Echo)



"Ньюкасл" сделал предложение насчет нигерийского нападающего "Брюгге" Эммануэля Деннса. (Daily Star)



Нападающий "Вулверхэмптона" Патрик Кутроне передумал и все же согласился перейти в "Фиорентину". (Sky Sports)



Голкипер "Бернли" Джо Харт провел переговоры с клубом МЛС "Миннесота Юнайтед". (Daily Mirror)



Другое



Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес задумывается о приглашении Джо Коула в свой штаб. (Sky Sports)



Спонсорский контракт с Nike может обеспечить "Ливерпулю" более 100 млн. фунтов дохода в год. (Liverpool Echo)



Из-за транспортных проблем нападающий "Ливерпуля" Садио Мане пропустил свою вечеринку в Сенегале в честь завоевания награды лучшему футболисту Африки. (Sky Sports)



Травма Харри Магуайра оказалась не такой серьезной, как думалось изначально, и защитник "Юнайтед" даже может сыграть с "Норвичем" в ближайший уикенд. (The Sun)



Икроножная мышца Рубена Лофтус-Чика уменьшилась вдвое в объеме, пока полузащитник "Челси" отсутствовал с травмой ахилла. (The Sun)



Полузащитник "Арсенала" Месут Озил может навсегда остаться в черном списке у китайского телевидения. (The Times)