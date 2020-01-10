Вернер доступен для трансфера за 42.6 млн. фунтов
Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер, который является трансферной целью "Челси", может быть выкуплен за фиксированную сумму в 50 миллионов евро (42.6 млн. фунтов).
Разочаровавшись в Оливье Жиру и Мичи Батшуайи, сейчас главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард ищет другого нападающего, который смог бы навязать конкуренцию молодому Тэмми Абрахэму за место в стартовом составе.
Внимание "Челси" привлек как раз Вернер, в контракте которого с клубом из Лейпцига действительно есть пункт об отступных. Таким образом, для приобретения Тимо нужно лишь заручиться согласием самого игрока и выложить необходимую сумму.
Издание The Athletic утверждает, что Вернер открыт к переезду в Премьер-Лигу — но только по окончании сезона. Вдобавок Тимо нужны гарантии насчет игрового времени — именно по этой причине 23-летний немец отверг интерес "Ливерпуля" в прошлом году.
Впрочем, даже летом и даже пообещав Вернеру возможность играть регулярно, "Челси" рискует столкнуться с серьезной конкуренцией в борьбе за Тимо, виды на которого также имеют "Бавария" и ПСЖ.
10.01.2020 11:00
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Последние комментарии:
Тимо нужны гарантии насчет игрового времени — именно по этой причине 23-летний немец отверг интерес "Ливерпуля" в прошлом году.
Источник: http://fapl.ru/posts/75920/
Блять...теперь к нам только какой нибудь Мбапе согласится перейти
(ответить)
к пулишичу на коленки
(ответить)
Какие гарантии? Там сынок Лэмпарда играет.
(ответить)
меняем на лаказетта с доплатой лейпцига
(ответить)
Вдобавок Тимо нужны гарантии насчет игрового времени — именно по этой причине 23-летний немец отверг интерес "Ливерпуля" в прошлом году.
Источник: http://fapl.ru/posts/75920/
Пенсы за нами всякое говно подбирают которое не выдерживает конкуренции с топорями
(ответить)
песда
такие копейки
брюстер все равно говнарь, над брать и играть 4-2-3-1
(ответить)
Вообще, учитывая, что он немец, бавария не отпустит его никуда. У них там загон по поводу сохранения своих. Из топ немцев играющих за границей только кросс и тер штеген на ум приходят. Хотя последнего некуда брать было из-за нойера.
(ответить)
Значит шанс только по схеме "деньги сейчас - игрок летом" оформить, как пулишича. Да и то не факт, что согласиться. Игровую практику ему не гарантируют.
А жаль, за 40 мультов, топ трансфер был бы.
(ответить)
вот кого надо брать МЮ!
(ответить)
Тимо нужны гарантии насчет игрового времени — именно по этой причине 23-летний немец отверг интерес "Ливерпуля" в прошлом году.
ТОПАРИ ЛЮТЫЕ
YNWA!!!
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