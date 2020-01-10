Вернер доступен для трансфера за 42.6 млн. фунтов

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер, который является трансферной целью "Челси", может быть выкуплен за фиксированную сумму в 50 миллионов евро (42.6 млн. фунтов).

Разочаровавшись в Оливье Жиру и Мичи Батшуайи, сейчас главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард ищет другого нападающего, который смог бы навязать конкуренцию молодому Тэмми Абрахэму за место в стартовом составе.



Внимание "Челси" привлек как раз Вернер, в контракте которого с клубом из Лейпцига действительно есть пункт об отступных. Таким образом, для приобретения Тимо нужно лишь заручиться согласием самого игрока и выложить необходимую сумму.



Издание The Athletic утверждает, что Вернер открыт к переезду в Премьер-Лигу — но только по окончании сезона. Вдобавок Тимо нужны гарантии насчет игрового времени — именно по этой причине 23-летний немец отверг интерес "Ливерпуля" в прошлом году.



Впрочем, даже летом и даже пообещав Вернеру возможность играть регулярно, "Челси" рискует столкнуться с серьезной конкуренцией в борьбе за Тимо, виды на которого также имеют "Бавария" и ПСЖ.