Вернер доступен для трансфера за 42.6 млн. фунтов

Тимо Вернер Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер, который является трансферной целью "Челси", может быть выкуплен за фиксированную сумму в 50 миллионов евро (42.6 млн. фунтов).

Разочаровавшись в Оливье Жиру и Мичи Батшуайи, сейчас главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард ищет другого нападающего, который смог бы навязать конкуренцию молодому Тэмми Абрахэму за место в стартовом составе.

Внимание "Челси" привлек как раз Вернер, в контракте которого с клубом из Лейпцига действительно есть пункт об отступных. Таким образом, для приобретения Тимо нужно лишь заручиться согласием самого игрока и выложить необходимую сумму.

Издание The Athletic утверждает, что Вернер открыт к переезду в Премьер-Лигу — но только по окончании сезона. Вдобавок Тимо нужны гарантии насчет игрового времени — именно по этой причине 23-летний немец отверг интерес "Ливерпуля" в прошлом году.

Впрочем, даже летом и даже пообещав Вернеру возможность играть регулярно, "Челси" рискует столкнуться с серьезной конкуренцией в борьбе за Тимо, виды на которого также имеют "Бавария" и ПСЖ.


Метки Вернер, РБ Лейпциг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2020 11:00

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  1. liverpool1892est 10.01.2020 12:21 # liverpool1892est
    Тимо нужны гарантии насчет игрового времени — именно по этой причине 23-летний немец отверг интерес "Ливерпуля" в прошлом году.

    Источник: http://fapl.ru/posts/75920/
    Блять...теперь к нам только какой нибудь Мбапе согласится перейти

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  2. makeewadim 10.01.2020 12:07 # makeewadim
    к пулишичу на коленки

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  3. ask 10.01.2020 11:51 # ask
    Какие гарантии? Там сынок Лэмпарда играет.

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  4. wengerrrro 10.01.2020 11:37 # wengerrrro
    меняем на лаказетта с доплатой лейпцига

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  5. mikkiynwa 10.01.2020 11:25 # mikkiynwa
    Вдобавок Тимо нужны гарантии насчет игрового времени — именно по этой причине 23-летний немец отверг интерес "Ливерпуля" в прошлом году.

    Источник: http://fapl.ru/posts/75920/



    Пенсы за нами всякое говно подбирают которое не выдерживает конкуренции с топорями

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  6. melwood-lfc 10.01.2020 11:24 # melwood-lfc
    песда
    такие копейки
    брюстер все равно говнарь, над брать и играть 4-2-3-1

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  7. slavik92 10.01.2020 11:21 # slavik92
    Вообще, учитывая, что он немец, бавария не отпустит его никуда. У них там загон по поводу сохранения своих. Из топ немцев играющих за границей только кросс и тер штеген на ум приходят. Хотя последнего некуда брать было из-за нойера.

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  8. slavik92 10.01.2020 11:16 # slavik92
    Значит шанс только по схеме "деньги сейчас - игрок летом" оформить, как пулишича. Да и то не факт, что согласиться. Игровую практику ему не гарантируют.
    А жаль, за 40 мультов, топ трансфер был бы.

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  9. quavo 10.01.2020 11:11 # quavo
    вот кого надо брать МЮ!

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  10. only--liverpool 10.01.2020 11:02 # only--liverpool
    Тимо нужны гарантии насчет игрового времени — именно по этой причине 23-летний немец отверг интерес "Ливерпуля" в прошлом году.

    ТОПАРИ ЛЮТЫЕ
    YNWA!!!

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