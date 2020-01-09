Ричардс считает Де Брюйне лучшим полузащитником в мире

Бывший защитник "Манчестер Сити" Мика Ричардс считает, что полузащитник "горожан" Кевин Де Брюйне является лучшим игроком в мире на своей позиции.

В минувшую среду Де Брюйне устроил настоящий мастер-класс молодежи "Манчестер Юнайтед", обеспечив "горожанам" победу 1:3 в первом полуфинальном матче Кубка Лиги.



По мнению Ричардса, покупка Кевина у "Вольфсбурга" за 55 миллионов фунтов в 2015 году стала большой удачей для "Сити".



"На мой взгляд, он лучший полузащитник в мировом футболе. Да, у него не получилось в "Челси", однако он вернулся и проявил себя".



"Когда он переходил в "Сити", люди говорили, что они переплатили за него, но теперь он стоит вдвое или втрое больше. Что мне нравится в нем, так это стабильность из недели в неделю".



"Когда "Сити" не играет хорошо, он всегда может что-нибудь создать — независимо от того, играет он выше или глубже. Думаю, он всегда исполняет ключевую роль в "Сити", — сообщил Ричардс в эфире Sky Sports.