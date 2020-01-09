Ричардс считает Де Брюйне лучшим полузащитником в мире
Бывший защитник "Манчестер Сити" Мика Ричардс считает, что полузащитник "горожан" Кевин Де Брюйне является лучшим игроком в мире на своей позиции.
В минувшую среду Де Брюйне устроил настоящий мастер-класс молодежи "Манчестер Юнайтед", обеспечив "горожанам" победу 1:3 в первом полуфинальном матче Кубка Лиги.
По мнению Ричардса, покупка Кевина у "Вольфсбурга" за 55 миллионов фунтов в 2015 году стала большой удачей для "Сити".
"На мой взгляд, он лучший полузащитник в мировом футболе. Да, у него не получилось в "Челси", однако он вернулся и проявил себя".
"Когда он переходил в "Сити", люди говорили, что они переплатили за него, но теперь он стоит вдвое или втрое больше. Что мне нравится в нем, так это стабильность из недели в неделю".
"Когда "Сити" не играет хорошо, он всегда может что-нибудь создать — независимо от того, играет он выше или глубже. Думаю, он всегда исполняет ключевую роль в "Сити", — сообщил Ричардс в эфире Sky Sports.
09.01.2020 09:00
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Статистика Кевин Де Брёйне АПЛ с сезона 2015-16 по сейчас 137 игр, 30 голов, 57 голевых передач
Просто пусть это будет тут!
Come on, City!!!
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в десятку входит на сейчас, если с начала века брать, то и туда не попадёт.
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Главный тренер "Фламенго" Жорже Жезуш назвал капитана "Ливерпуля" Джордана Хендерсона лучшим полузащитником в мире
Источник: http://fapl.ru/posts/75887/
Жорже Жезуш > мика ричардс как по мне. Выводы делайте сами.
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Вчера мы слышали другую инфу по этому поводу. Так что...
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