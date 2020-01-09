Ричардс считает Де Брюйне лучшим полузащитником в мире

Кевин Де Брюйне Бывший защитник "Манчестер Сити" Мика Ричардс считает, что полузащитник "горожан" Кевин Де Брюйне является лучшим игроком в мире на своей позиции.

В минувшую среду Де Брюйне устроил настоящий мастер-класс молодежи "Манчестер Юнайтед", обеспечив "горожанам" победу 1:3 в первом полуфинальном матче Кубка Лиги.

По мнению Ричардса, покупка Кевина у "Вольфсбурга" за 55 миллионов фунтов в 2015 году стала большой удачей для "Сити".

"На мой взгляд, он лучший полузащитник в мировом футболе. Да, у него не получилось в "Челси", однако он вернулся и проявил себя".

"Когда он переходил в "Сити", люди говорили, что они переплатили за него, но теперь он стоит вдвое или втрое больше. Что мне нравится в нем, так это стабильность из недели в неделю".

"Когда "Сити" не играет хорошо, он всегда может что-нибудь создать — независимо от того, играет он выше или глубже. Думаю, он всегда исполняет ключевую роль в "Сити", — сообщил Ричардс в эфире Sky Sports.


Метки Де Брюйне, Манчестер Сити, Ричардс

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2020 09:00

Количество просмотров Просмотров: 269

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. arhangel777 09.01.2020 09:39 # arhangel777
    Статистика Джордан Хендерсон АПЛ с сезона 2014-15 по сейчас 156 игр, 12 голов, 22 голевые передачи

    Статистика Кевин Де Брёйне АПЛ с сезона 2015-16 по сейчас 137 игр, 30 голов, 57 голевых передач

    Просто пусть это будет тут!
    Come on, City!!!

    (ответить)

  2. alexomck 09.01.2020 09:38 # alexomck
    в десятку входит на сейчас, если с начала века брать, то и туда не попадёт.

    (ответить)

  3. electric 09.01.2020 09:09 # electric
    Главный тренер "Фламенго" Жорже Жезуш назвал капитана "Ливерпуля" Джордана Хендерсона лучшим полузащитником в мире

    Источник: http://fapl.ru/posts/75887/

    Жорже Жезуш > мика ричардс как по мне. Выводы делайте сами.

    (ответить)

  4. electric 09.01.2020 09:07 # electric
    Вчера мы слышали другую инфу по этому поводу. Так что...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: