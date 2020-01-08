Тренер "Фламенго": "Хендерсон — лучший полузащитник в мире"

Джордан Хендерсон Главный тренер "Фламенго" Жорже Жезуш назвал капитана "Ливерпуля" Джордана Хендерсона лучшим полузащитником в мире.

На протяжении всей своей карьеры в мерсисайдском клубе Хендерсону приходится бороться со скептицизмом в отношении своей персоны, хотя в последнее время критики в адрес Джордана стало значительно меньше.

Жезуш смог воочию убедиться в способностях Хендерсона в прошлом месяце, когда 29-летний англичанин привел "красных" к победе 1:0 над "Фламенго" в финале клубного Чемпионата Мира.

"Хендерсон — лучший полузащитник в мире на своей позиции. Для Юргена Клоппа он незаменим, хотя двух атакующих полузащитников, Наби Кейта и Джорджиньо Вейналдума, он порой меняет", — сообщил Жезуш CMTV.


Метки Жезуш, Ливерпуль, Фламенго, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2020 20:00

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  1. arman-kz 08.01.2020 21:21 # arman-kz
    Даунов с фапли не переубедишь.

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  2. pistolero-lfc 08.01.2020 21:07 # pistolero-lfc
    Красава, Эльфийский скаузер!
    Проебали чемп в 2013 из-за отсутствия Хендо в матче против Челс

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  3. barclays0707 08.01.2020 21:02 # barclays0707
    Резкий как панос

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  4. stilllove 08.01.2020 20:43 # stilllove
    1. Аквилани
    2. Даунинг
    3. Хендерсон
    Легенды нашего клуба

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  5. alexomck 08.01.2020 20:25 # alexomck
    норм унизил экспертов с фапла:))

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  6. gerrard08 08.01.2020 20:22 # gerrard08
    Он даже в лфк не лучший пзщ. Но что такого игрока нет ни у скама, ни у пенсов это факт.

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  7. only--liverpool 08.01.2020 20:20 # only--liverpool
    золотой мяч этому топарику!

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  8. chelsea-super 08.01.2020 20:17 # chelsea-super
    Отбитый он как и абсолютные ебанутые фонады портовых шлюх...

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  9. mrjingles 08.01.2020 20:10 # mrjingles
    Где-то в помойке сейчас перевернулся краснорылый алкаш

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  10. tigerpool 08.01.2020 20:06 # tigerpool
    С этим будут спорить все, кроме тренера Фламенго

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  11. mr-s1n1st3r 08.01.2020 20:05 # mr-s1n1st3r
    Бистяра.

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  12. noi39 08.01.2020 20:02 # noi39
    Ну,а кто сомневался,что он лучший?

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