Тренер "Фламенго": "Хендерсон — лучший полузащитник в мире"
Главный тренер "Фламенго" Жорже Жезуш назвал капитана "Ливерпуля" Джордана Хендерсона лучшим полузащитником в мире.
На протяжении всей своей карьеры в мерсисайдском клубе Хендерсону приходится бороться со скептицизмом в отношении своей персоны, хотя в последнее время критики в адрес Джордана стало значительно меньше.
Жезуш смог воочию убедиться в способностях Хендерсона в прошлом месяце, когда 29-летний англичанин привел "красных" к победе 1:0 над "Фламенго" в финале клубного Чемпионата Мира.
"Хендерсон — лучший полузащитник в мире на своей позиции. Для Юргена Клоппа он незаменим, хотя двух атакующих полузащитников, Наби Кейта и Джорджиньо Вейналдума, он порой меняет", — сообщил Жезуш CMTV.
08.01.2020 20:00
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Последние комментарии:
Даунов с фапли не переубедишь.
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Красава, Эльфийский скаузер!
Проебали чемп в 2013 из-за отсутствия Хендо в матче против Челс
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Резкий как панос
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1. Аквилани
2. Даунинг
3. Хендерсон
Легенды нашего клуба
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норм унизил экспертов с фапла:))
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Он даже в лфк не лучший пзщ. Но что такого игрока нет ни у скама, ни у пенсов это факт.
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золотой мяч этому топарику!
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Отбитый он как и абсолютные ебанутые фонады портовых шлюх...
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Где-то в помойке сейчас перевернулся краснорылый алкаш
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С этим будут спорить все, кроме тренера Фламенго
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Бистяра.
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Ну,а кто сомневался,что он лучший?
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