Тренер "Фламенго": "Хендерсон — лучший полузащитник в мире"

Главный тренер "Фламенго" Жорже Жезуш назвал капитана "Ливерпуля" Джордана Хендерсона лучшим полузащитником в мире.

На протяжении всей своей карьеры в мерсисайдском клубе Хендерсону приходится бороться со скептицизмом в отношении своей персоны, хотя в последнее время критики в адрес Джордана стало значительно меньше.



Жезуш смог воочию убедиться в способностях Хендерсона в прошлом месяце, когда 29-летний англичанин привел "красных" к победе 1:0 над "Фламенго" в финале клубного Чемпионата Мира.



"Хендерсон — лучший полузащитник в мире на своей позиции. Для Юргена Клоппа он незаменим, хотя двух атакующих полузащитников, Наби Кейта и Джорджиньо Вейналдума, он порой меняет", — сообщил Жезуш CMTV.