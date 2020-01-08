Харри Магуайр надорвал мышцу бедра

Харри Магуайр "Манчестер Юнайтед" на неопределенное время остался без защитника Харри Магуайра, который получил надрыв мышцы бедра.

Самый дорогой защитник в мире не принимал участия в первой полуфинальной встрече Кубка Лиги с "Манчестер Сити" накануне вечером, уступив свое место в стартовом составе Филу Джонсу.

Отсутствие Магуайра было вызвано травмой, которую он получил в матче 3-го раунда Кубка Англии против "Вулверхэмптона" в минувшую субботу. Харри почувствовал дискомфорт еще в первом тайме, однако вышел на второй и только усугубил свое состояние.

Как сообщает The Telegraph, Магуайр сам настоял на том, чтобы продолжить игру с "волками", и теперь главному тренеру Оле Гуннару Сульшеру придется расплачиваться за то, что он не заменил ключевого игрока в перерыве.

В данный момент неясно, как долго будет отсутствовать 26-летний англичанин, однако Сульшеру не позавидуешь, ведь в лазарете находятся двое других ключевых игроков команды в лице Поля Погба и Скотта Мактоминея.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, травмы

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2020 19:00

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  1. gerrard08 08.01.2020 19:08 # gerrard08
    Магуайр сам настоял на том, чтобы продолжить игру с "волками"

    Источник: http://fapl.ru/posts/75886/

    Солкджаир лалка канеш)
    Попробовал бы кто-то топу возразить чот)

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  2. mata05 08.01.2020 19:04 # mata05
    Соооооольскер

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