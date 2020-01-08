Харри Магуайр надорвал мышцу бедра
"Манчестер Юнайтед" на неопределенное время остался без защитника Харри Магуайра, который получил надрыв мышцы бедра.
Самый дорогой защитник в мире не принимал участия в первой полуфинальной встрече Кубка Лиги с "Манчестер Сити" накануне вечером, уступив свое место в стартовом составе Филу Джонсу.
Отсутствие Магуайра было вызвано травмой, которую он получил в матче 3-го раунда Кубка Англии против "Вулверхэмптона" в минувшую субботу. Харри почувствовал дискомфорт еще в первом тайме, однако вышел на второй и только усугубил свое состояние.
Как сообщает The Telegraph, Магуайр сам настоял на том, чтобы продолжить игру с "волками", и теперь главному тренеру Оле Гуннару Сульшеру придется расплачиваться за то, что он не заменил ключевого игрока в перерыве.
В данный момент неясно, как долго будет отсутствовать 26-летний англичанин, однако Сульшеру не позавидуешь, ведь в лазарете находятся двое других ключевых игроков команды в лице Поля Погба и Скотта Мактоминея.
08.01.2020 19:00
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Магуайр сам настоял на том, чтобы продолжить игру с "волками"
Источник: http://fapl.ru/posts/75886/
Солкджаир лалка канеш)
Попробовал бы кто-то топу возразить чот)
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Соооооольскер
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