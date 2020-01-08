Харри Магуайр надорвал мышцу бедра

"Манчестер Юнайтед" на неопределенное время остался без защитника Харри Магуайра, который получил надрыв мышцы бедра.

Самый дорогой защитник в мире не принимал участия в первой полуфинальной встрече Кубка Лиги с "Манчестер Сити" накануне вечером, уступив свое место в стартовом составе Филу Джонсу.



Отсутствие Магуайра было вызвано травмой, которую он получил в матче 3-го раунда Кубка Англии против "Вулверхэмптона" в минувшую субботу. Харри почувствовал дискомфорт еще в первом тайме, однако вышел на второй и только усугубил свое состояние.



Как сообщает The Telegraph, Магуайр сам настоял на том, чтобы продолжить игру с "волками", и теперь главному тренеру Оле Гуннару Сульшеру придется расплачиваться за то, что он не заменил ключевого игрока в перерыве.



В данный момент неясно, как долго будет отсутствовать 26-летний англичанин, однако Сульшеру не позавидуешь, ведь в лазарете находятся двое других ключевых игроков команды в лице Поля Погба и Скотта Мактоминея.