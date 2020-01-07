"Тоттенхэм" потерял Сиссоко на три месяца

Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко перенес операцию на связках правого колена и в ближайшие три месяца не сыграет.

Эту травму Сиссоко получил в матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона" 1 января — в том самом матче, в котором нападающий "шпор" Харри Кейн получил надрыв задней поверхности бедра.



Несмотря на то, что Мусса провел на поле "Сент-Мэри" все 90 минут, после игры он был вынужден обратиться за медицинской помощью, в результате чего пропустил матч с "Мидлсбро" в Кубке Англии.



После углубленного обследования и серии медицинских тестов было установлено, что Сиссоко повредил внутреннюю боковую связку колена, и исправить эту проблему можно только хирургическим путем.



В своем официальном заявлении "Тоттенхэм" сообщает, что сегодня 30-летний француз был прооперирован, а к тренировкам вернется только в начале апреля.