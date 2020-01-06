Гвардиола не уверен, что "Сити" можно продолжать называть "шумными соседями"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сомневается, что его клуб можно продолжать называть "шумными соседями".

В 2009 году экс-наставник "Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон изрек знаменитую фразу, ставшую крылатой, назвав окрепших благодаря арабским деньгам "горожан" "шумными соседями".

С тех пор перевес сил в Манчестере и всей Премьер-Лиге значительно изменился, и Гвардиола чувствует, что теперь у "Сити" есть более принципиальные матчи, нежели против "Юнайтед".

"Я знаю, что в тот год, когда меня не было здесь, мы были шумными соседями. Теперь я уже не уверен насчет этого".

"К примеру, дерби в Испании (для "Барселоны") считались только матчи против "Эспаньола" и "Реала". Конечно, здесь матчи против "Юнайтед" — это дерби, но в Англии много команд топ-уровня, не только одна-две, как в других странах".

"Городское дерби — это по-прежнему важно для наших фанатов, но матчи против других команд топ-уровня тоже важны".

"Я здесь не так много лет, чтобы почувствовать, что означают матчи против "Ливерпуля". Но я точно знаю, что значат матчи против "Юнайтед" для "Ливерпуля", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2020 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1099

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  1. kojan 06.01.2020 20:54 # kojan
    Ливерпуль - лучшая команда Великобритании, без вариантов

    Источник: http://fapl.ru/posts/75843/
    30(!) лет без титула, ни одного(!) титула АПЛ.... кто больше!? Ливерпуль - задница АПЛ, без вариантов.

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  2. lfclegenda 06.01.2020 20:42 # lfclegenda
    Понесло дурака

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  3. serg110kv 06.01.2020 20:41 # serg110kv
    Ливерпуль - лучшая команда Великобритании, без вариантов

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  4. griezmann 06.01.2020 20:40 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

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  5. scouser2005 06.01.2020 20:18 # scouser2005
    Не понял, он опустил скам или своих?

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