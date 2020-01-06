Гвардиола не уверен, что "Сити" можно продолжать называть "шумными соседями"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сомневается, что его клуб можно продолжать называть "шумными соседями".

В 2009 году экс-наставник "Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон изрек знаменитую фразу, ставшую крылатой, назвав окрепших благодаря арабским деньгам "горожан" "шумными соседями".



С тех пор перевес сил в Манчестере и всей Премьер-Лиге значительно изменился, и Гвардиола чувствует, что теперь у "Сити" есть более принципиальные матчи, нежели против "Юнайтед".



"Я знаю, что в тот год, когда меня не было здесь, мы были шумными соседями. Теперь я уже не уверен насчет этого".



"К примеру, дерби в Испании (для "Барселоны") считались только матчи против "Эспаньола" и "Реала". Конечно, здесь матчи против "Юнайтед" — это дерби, но в Англии много команд топ-уровня, не только одна-две, как в других странах".



"Городское дерби — это по-прежнему важно для наших фанатов, но матчи против других команд топ-уровня тоже важны".



"Я здесь не так много лет, чтобы почувствовать, что означают матчи против "Ливерпуля". Но я точно знаю, что значат матчи против "Юнайтед" для "Ливерпуля", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.