"Юнайтед" заинтересован в Мэддисоне

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона, но пессимистичен относительно своих шансов провернуть столь крупную сделку в январе.

Как сообщает Sky Sports, скауты "красных дьяволов" следят за успехами Мэддисона с начала сезона. Джеймс соответствует всем критериям, которые "Юнайтед" желает видеть в своих новичках.



Мэддисону всего 23 года, он англичанин и является полузащитником, который умеет забивать голы. Одним словом, Джеймс идеально вписывается в философию главного тренера "дьяволов" Оле Гуннара Сульшера.



Утверждается, что у Сульшера есть необходимые средства для приобретения Мэддисона уже в январе, однако на "Олд Траффорд" понимают, сколь сложно будет склонить "Лестер" к сделке посреди сезона, особенно после публичных заявлений главного тренера "лис" Брендана Роджерса о том, что никто из его звезд не покинет клуб в этом месяце.



Также на "Олд Траффорд" сильно сомневаются, захочет ли сам Мэддисон покинуть идущий на втором месте в Премьер-Лиге "Лестер" на полпути. Куда реалистичнее, что "дьяволам" придется отложить свой интерес к Джеймсу до окончания сезона.