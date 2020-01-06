"Юнайтед" заинтересован в Мэддисоне
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона, но пессимистичен относительно своих шансов провернуть столь крупную сделку в январе.
Как сообщает Sky Sports, скауты "красных дьяволов" следят за успехами Мэддисона с начала сезона. Джеймс соответствует всем критериям, которые "Юнайтед" желает видеть в своих новичках.
Мэддисону всего 23 года, он англичанин и является полузащитником, который умеет забивать голы. Одним словом, Джеймс идеально вписывается в философию главного тренера "дьяволов" Оле Гуннара Сульшера.
Утверждается, что у Сульшера есть необходимые средства для приобретения Мэддисона уже в январе, однако на "Олд Траффорд" понимают, сколь сложно будет склонить "Лестер" к сделке посреди сезона, особенно после публичных заявлений главного тренера "лис" Брендана Роджерса о том, что никто из его звезд не покинет клуб в этом месяце.
Также на "Олд Траффорд" сильно сомневаются, захочет ли сам Мэддисон покинуть идущий на втором месте в Премьер-Лиге "Лестер" на полпути. Куда реалистичнее, что "дьяволам" придется отложить свой интерес к Джеймсу до окончания сезона.
06.01.2020 17:00
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Мэддисону всего 23 года, он англичанин и является полузащитником, который умеет забивать голы. Одним словом, Джеймс идеально вписывается в философию главного тренера "дьяволов" Оле Гуннара Сульшера.
Источник: http://fapl.ru/posts/75840/
Охуенная философия) Бтв там не одно слово.
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