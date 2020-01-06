Сульшер продолжил защищать себя после критики Ван Перси

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер продолжил защищать свою манеру поведения после критики со стороны экс-нападающего "красных дьяволов" Робина Ван Перси.

Напомним, Ван Перси раскритиковал Сульшера за добродушное и улыбчивое поведение после поражения 2:0 от "Арсенала" в Премьер-Лиге. Оле Гуннар довольно резко на это отреагировал, даже вспомнив о том, что Робин взял его игровой номер.



На этом возмущение Сульшера не иссякло. В интервью Viasport норвежский специалист выразил уверенность, что внутри клуба нет претензий к его поведению.



"Существуют разные способы мотивировать и вдохновлять игроков, и я не верю, что запугивание всегда заставляет их играть лучше. Кроме всего прочего, сейчас 2020 год на дворе".



"Мне нравится мое поведение, мой характер и мои ценности. Я останусь верен им".



"Благодаря перечисленным вещам мне удается тесно работать с игроками, у нас с ними хороший диалог. Многие люди не знают, как складываются отношения за дверью, ведущей в раздевалку".



"Иногда ты должен быть жестким, иногда ты должен подставить игрокам свое плечо".



"Разочарован ли я критикой? Нет. Эд (Вудворд), Джоэл (Глэйзер) и остальные, с кем я работаю, знают, какой я на самом деле. Они знают, как я веду себя, когда не нахожусь перед объективами телекамер", — сообщил Сульшер.