Артета нацелен на победу в Кубке Англии

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета уверен, что завоевание Кубка Англии в этом сезоне помогло бы его команде снова встать на путь больших побед.

В понедельник вечером "канониры" возьмут старт в этом розыгрыше Кубка Англии. Подопечные Артеты примут на своем поле "Лидс" из Чемпионшипа.



Именно Артета был капитаном "Арсенала", который в финале Кубка Англии 2014 года обыграл "Халл" и прервал свою девятилетнюю серию без трофеев, поэтому сейчас у Микеля большие планы на этот турнир.



"Когда я пришел сюда (как игрок), мы, конечно, старались вмешаться в чемпионскую гонку Премьер-Лиги, но мы не соответствовали уровню, чтобы делать это каждый год, поэтому кубковые соревнования стали очень важны".



"Этот клуб обладает огромной историей, и мы уже девять лет не могли абсолютно ничего выиграть, так что мы испытали огромное облегчение, когда смогли поднять тот первый Кубок Англии".



"Та победа создала очень хорошую веру и чувство сплоченности вокруг нашей команды, что помогло тому коллективу игроков позже выиграть другие кубки", — цитирует Артету Sky Sports.