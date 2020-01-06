Артета нацелен на победу в Кубке Англии

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета уверен, что завоевание Кубка Англии в этом сезоне помогло бы его команде снова встать на путь больших побед.

В понедельник вечером "канониры" возьмут старт в этом розыгрыше Кубка Англии. Подопечные Артеты примут на своем поле "Лидс" из Чемпионшипа.

Именно Артета был капитаном "Арсенала", который в финале Кубка Англии 2014 года обыграл "Халл" и прервал свою девятилетнюю серию без трофеев, поэтому сейчас у Микеля большие планы на этот турнир.

"Когда я пришел сюда (как игрок), мы, конечно, старались вмешаться в чемпионскую гонку Премьер-Лиги, но мы не соответствовали уровню, чтобы делать это каждый год, поэтому кубковые соревнования стали очень важны".

"Этот клуб обладает огромной историей, и мы уже девять лет не могли абсолютно ничего выиграть, так что мы испытали огромное облегчение, когда смогли поднять тот первый Кубок Англии".

"Та победа создала очень хорошую веру и чувство сплоченности вокруг нашей команды, что помогло тому коллективу игроков позже выиграть другие кубки", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2020 09:00

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  1. butch 06.01.2020 10:21 # butch
    Марсело Бьелса так не думает

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  2. januzaj00 06.01.2020 09:41 # januzaj00
    помогло тому коллективу игроков позже выиграть другие кубки

    Источник: http://fapl.ru/posts/75832/

    это какие это?))

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  3. tursa 06.01.2020 09:06 # tursa
    их дубль ливерпуля выбьет

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