Светская хроника за понедельник

"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к Бруну Фернандешу. "Арсенал" хочет вернуть Генриха Мхитаряна из аренды. "Тоттенхэм" обсуждает покупку Виллиана. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Ювентус" готов предложить "Манчестер Юнайтед" 60 миллионов фунтов плюс полузащитника Адриена Рабьо в обмен на Поля Погба. (The Sun)



А "Реал" готов обменять на Погба своего полузащитника Тони Крооса. (The Sun)



"Юнайтед" возобновил интерес к полузащитнику "Спортинга" Бруну Фернандешу. (Goal)



"Барселона" обходит "Юнайтед" и "Челси" в борьбе за звезду загребского "Динамо" Дани Ольмо. (Goal)



"Юнайтед" готов поспорить с "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом" за полузащитника "Норвича" Тодда Кантуэлла. (Daily Mail)



"Арсенал" ведет переговоры о досрочном возвращении плеймейкера Генриха Мхитаряна из аренды в "Роме". (Daily Express)



"Арсенал" лидирует в борьбе за защитника "Ювентуса" Мериха Демирала. (Fotomac)



Защитник Шкодран Мустафи может покинуть "Арсенал" в январе. (The Sun)



"Аякс" готов отпустить в январе вингера Хакима Зийеша, который интересен "Арсеналу" и "Тоттенхэму". (Football.London)



"Арсенал" поспорит с "Тоттенхэмом" за защитника "Норвича" Макса Ааронса из-за опасений насчет формы Эктора Беллерина. (Daily Star)



"Тоттенхэм" проявляет интерес к Ааронсу и защитнику "РБ Лейпциг" Норди Мукиеле. (Sky Sports)



Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен находится на пороге перехода в "Интер" за 20 млн. фунтов. (Ekstra Bladet)



"Тоттенхэм" ведет переговоры о покупке вингера "Челси" Виллиана. (Daily Star)



"Челси" включил нападающего "Интера" Габигола в список своих трансферных целей на январь и готов отдать Оливье Жиру взамен. (Daily Express)



"Вест Хэм" стал неожиданным претендентом на защитника "Наполи" Калиду Кулибали, оцениваемого в 70 млн. фунтов. (Daily Express)



"Кристал Пэлас" надеется арендовать до конца сезона нападающего "Эвертона" Дженка Тосуна. (Daily Mail)



"Эвертон" предложил 25 млн. фунтов за полузащитника "Фламенго" Рейниера. (Daily Star)



"Бешикташ" хочет сохранить голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса, однако цена в 7 млн. фунтов — это слишком много для турецкого клуба. (Teamtalk)



Защитник "Бернли" Бен Гибсон заинтересовал "Айнтрахт" и "Кельн". (Daily Mail)



Экс-нападающий "Арсенала", "Сити" и "Тоттенхэма" Эммануэль Адебайор может перейти в "Астон Виллу". (Daily Mirror)



Другое



Энтони Пьюлис, сын Тони Пьюлиса, войдет в тренерский штаб "Интер Майами", клуба Дэвида Бекхэма. (The Telegraph)



Рио Фердинанд опроверг миф о том, что в период своей работы в "Юнайтед" Дэвид Мойес заставил его смотреть видео с Филом Ягиелкой. (Daily Mirror)



Легенда "Челси" Пэт Невин рассказал, что мог убить Романа Абрамовича, когда на своем автомобиле едва не сбил катавшегося на велосипеде владельца клуба на острове Арран. (Daily Mirror)