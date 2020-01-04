3-й раунд Кубка Англии. Матчи субботы
В субботу вечером были сыграны несколько матчей 3-го раунда Кубка Англии. В этот день обошлось без сенсаций.
Из числа представителей Премьер-Лиги турнир покинули только "Брайтон", битый "Шеффилд Уэнсдей" (0:1), и "Астон Вилла", уступив "Фулхэму" со счетом 1:1.
Еще нескольким командам высшего дивизиона, включая "Ньюкасл", в концовке матча пропустивший ответный гол от 40-летнего Аарона Уилбрахэма из "Рочдейла" (1:1), предстоит переигровка.
Предстоит переигровка и "Манчестер Юнайтед", который не смог забить голов на пару с "Вулверхэмптоном".
"Бристоль Сити" — "Шрюсбери" — 1:1 (1:0)
Голы: Дьеду 30 — Госс 48.
"Миллуолл" — "Ньюпорт" — 3:0 (1:0)
Голы: Смит 7, Махон 64 (пен), Брэдшоу 82.
"Рочдейл" — "Ньюкасл" — 1:1 (0:1)
Голы: Уилбрахэм 79 — Альмирон 17.
"Ротерхэм" — "Халл" — 2:3 (2:1)
Голы: Смит 20, Вассел 43 — Ивс 16, 66, 90.
"Бирмингем" — "Блэкберн" — 2:1 (1:0)
Голы: Кроули 4, Бела 90 — Армстронг 61 (пен).
"Бернли" — "Питерборо" — 4:2 (3:1)
Голы: Родригес 8, 52, Питерс 15, Хендрик 23 — Тони 39, Джейд-Джонс 76.
"Брайтон" — "Шеффилд Уэнсдей" — 0:1 (0:0)
Гол: Рич 65.
"Кардифф" — "Карлайл" — 2:2 (0:2)
Голы: Патерсон 50, Уайт 55 — Бридж 12, Маккирди 45.
"Фулхэм" — "Астон Вилла" — 2:1 (2:1)
Голы: Нокар 54, Артер 74 — Эль-Гази 63.
"Оксфорд" — "Хартлпул" — 4:1 (0:1)
Голы: Холл 52, Баптист 66, Фосу-Генри 84, Тэйлор 87 (пен) — Кичинг 9.
"Саутгемптон" — "Хаддерсфилд" — 2:0 (:0)
Голы: Смоллбоун 47, Вокинс 87.
"Брентфорд" — "Стоук" — 1:0 (1:0)
Голы: Маркондес 43.
"Престон" — "Норвич" — 2:4 (0:3)
Голы: Бодин 48, Харроп 84 — Ида 2, 38, 61 (пен), Эрнандес 28.
"Рединг" — "Блэкпул" — 2:2 (0:1)
Голы: Болдок 56, Лоадер 66 — Делфунесо 28, Гнандуйе 60.
"Уотфорд" — "Транмир" — 3:3 (3:0)
Голы: Деле-Баширу 12, Чалоба 14, Перейра 34 — Дженнингс 65, Монте 78, Маллин 87 (пен).
"Борнмут" —"Лутон" — 0:0 (1:0)
Голы: Биллинг 8, 79, Каллум Уилсон 67, Соланке 82.
"Лестер" — "Уиган" — 2:0 (2:0)
Голы: Пирс 19 (авт), Барнс 40.
"Флитвуд" — "Портсмут" — 1:2 (0:0)
Голы: Болтон 66, Харнесс 71 — Макэлени 90.
"Манчестер Сити" — "Порт Вейл" — 4:1 (2:1)
Голы: Зинченко 20, Агуэро 42, Харвуд-Беллис 58, Фоден 76 — Поуп 35.
"Вулверхэмптон" — "Манчестер Юнайтед" — 0:0 (0:0)
04.01.2020 22:30
Просмотров: 1678
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Шрюсбери
Источник: http://fapl.ru/posts/75806/
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Ребята, помогите. Обьясните, почему так?
https://www.tiktok.com/@alina_steklova/video/6775571981069815045
Я никак понять не могу.
(ответить)
От любви до ненависти, как говорится.
07.03.2019 01:04 #
manchester-united
Это Манчестер Юнайтед! Лучший клуб на Земле!
Ебaть, я в аxye, конечно. Сульшер явно спизд ил кольцо всевластья. ПСЖ - позорники вселенского масштаба.
Источник: http://fapl.ru/posts/69250/?c=1
04.01.2020 22:37 #
manchester-united
Команда под руководством Сульшера - говно. У меня все.
Источник: http://fapl.ru/posts/75806/#reply
(ответить)
Матчи субботы??? А ниче, что завтра воскресенье))
(ответить)
"Бристоль Сити" — "Шрюсбери" — 1:1 (1:0)
Источник: http://fapl.ru/posts/75806/?c=1#c7064652
Пенсы даже ссаный бристоль не могут обыграть
(ответить)
Норм Миджойло бухает отдуши
(ответить)
"Астон Вилла", уступив "Фулхэму" со счетом 1:1
Источник: http://fapl.ru/posts/75806/
(ответить)
Весело будет если в следующем раунде лысому жребий Миллуолл подкинет!)
(ответить)
Борнмут" —"Лутон" — 0:0 (1:0)
Голы: Биллинг 8, 79, Каллум Уилсон 67, Соланке 82.
Источник: http://fapl.ru/posts/75806/?c=1#c7064640
(ответить)
Ооп, Помпи возвращаются на радары!
(ответить)
Команда под руководством Сульшера - говно. У меня все.
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
КОРОЛИ идут за очередным треблом!
(ответить)
Камон красиво.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий