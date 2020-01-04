3-й раунд Кубка Англии. Матчи субботы

В субботу вечером были сыграны несколько матчей 3-го раунда Кубка Англии. В этот день обошлось без сенсаций.

Из числа представителей Премьер-Лиги турнир покинули только "Брайтон", битый "Шеффилд Уэнсдей" (0:1), и "Астон Вилла", уступив "Фулхэму" со счетом 1:1.



Еще нескольким командам высшего дивизиона, включая "Ньюкасл", в концовке матча пропустивший ответный гол от 40-летнего Аарона Уилбрахэма из "Рочдейла" (1:1), предстоит переигровка.



Предстоит переигровка и "Манчестер Юнайтед", который не смог забить голов на пару с "Вулверхэмптоном".



"Бристоль Сити" — "Шрюсбери" — 1:1 (1:0)



Голы: Дьеду 30 — Госс 48.



"Миллуолл" — "Ньюпорт" — 3:0 (1:0)



Голы: Смит 7, Махон 64 (пен), Брэдшоу 82.



"Рочдейл" — "Ньюкасл" — 1:1 (0:1)



Голы: Уилбрахэм 79 — Альмирон 17.



"Ротерхэм" — "Халл" — 2:3 (2:1)



Голы: Смит 20, Вассел 43 — Ивс 16, 66, 90.



"Бирмингем" — "Блэкберн" — 2:1 (1:0)



Голы: Кроули 4, Бела 90 — Армстронг 61 (пен).



"Бернли" — "Питерборо" — 4:2 (3:1)



Голы: Родригес 8, 52, Питерс 15, Хендрик 23 — Тони 39, Джейд-Джонс 76.



"Брайтон" — "Шеффилд Уэнсдей" — 0:1 (0:0)



Гол: Рич 65.



"Кардифф" — "Карлайл" — 2:2 (0:2)



Голы: Патерсон 50, Уайт 55 — Бридж 12, Маккирди 45.



"Фулхэм" — "Астон Вилла" — 2:1 (2:1)



Голы: Нокар 54, Артер 74 — Эль-Гази 63.



"Оксфорд" — "Хартлпул" — 4:1 (0:1)



Голы: Холл 52, Баптист 66, Фосу-Генри 84, Тэйлор 87 (пен) — Кичинг 9.



"Саутгемптон" — "Хаддерсфилд" — 2:0 (:0)



Голы: Смоллбоун 47, Вокинс 87.



"Брентфорд" — "Стоук" — 1:0 (1:0)



Голы: Маркондес 43.



"Престон" — "Норвич" — 2:4 (0:3)



Голы: Бодин 48, Харроп 84 — Ида 2, 38, 61 (пен), Эрнандес 28.



"Рединг" — "Блэкпул" — 2:2 (0:1)



Голы: Болдок 56, Лоадер 66 — Делфунесо 28, Гнандуйе 60.



"Уотфорд" — "Транмир" — 3:3 (3:0)



Голы: Деле-Баширу 12, Чалоба 14, Перейра 34 — Дженнингс 65, Монте 78, Маллин 87 (пен).



"Борнмут" —"Лутон" — 0:0 (1:0)



Голы: Биллинг 8, 79, Каллум Уилсон 67, Соланке 82.



"Лестер" — "Уиган" — 2:0 (2:0)



Голы: Пирс 19 (авт), Барнс 40.



"Флитвуд" — "Портсмут" — 1:2 (0:0)



Голы: Болтон 66, Харнесс 71 — Макэлени 90.



"Манчестер Сити" — "Порт Вейл" — 4:1 (2:1)



Голы: Зинченко 20, Агуэро 42, Харвуд-Беллис 58, Фоден 76 — Поуп 35.



"Вулверхэмптон" — "Манчестер Юнайтед" — 0:0 (0:0)