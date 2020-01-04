3-й раунд Кубка Англии. Матчи субботы

Адама Траоре и Брандон Уильямс В субботу вечером были сыграны несколько матчей 3-го раунда Кубка Англии. В этот день обошлось без сенсаций.

Из числа представителей Премьер-Лиги турнир покинули только "Брайтон", битый "Шеффилд Уэнсдей" (0:1), и "Астон Вилла", уступив "Фулхэму" со счетом 1:1.

Еще нескольким командам высшего дивизиона, включая "Ньюкасл", в концовке матча пропустивший ответный гол от 40-летнего Аарона Уилбрахэма из "Рочдейла" (1:1), предстоит переигровка.

Предстоит переигровка и "Манчестер Юнайтед", который не смог забить голов на пару с "Вулверхэмптоном".

"Бристоль Сити" — "Шрюсбери" — 1:1 (1:0)

Голы: Дьеду 30 — Госс 48.

"Миллуолл" — "Ньюпорт" — 3:0 (1:0)

Голы: Смит 7, Махон 64 (пен), Брэдшоу 82.

"Рочдейл" — "Ньюкасл" — 1:1 (0:1)

Голы: Уилбрахэм 79 — Альмирон 17.

"Ротерхэм" — "Халл" — 2:3 (2:1)

Голы: Смит 20, Вассел 43 — Ивс 16, 66, 90.

"Бирмингем" — "Блэкберн" — 2:1 (1:0)

Голы: Кроули 4, Бела 90 — Армстронг 61 (пен).

"Бернли" — "Питерборо" — 4:2 (3:1)

Голы: Родригес 8, 52, Питерс 15, Хендрик 23 — Тони 39, Джейд-Джонс 76.

"Брайтон" — "Шеффилд Уэнсдей" — 0:1 (0:0)

Гол: Рич 65.

"Кардифф" — "Карлайл" — 2:2 (0:2)

Голы: Патерсон 50, Уайт 55 — Бридж 12, Маккирди 45.

"Фулхэм" — "Астон Вилла" — 2:1 (2:1)

Голы: Нокар 54, Артер 74 — Эль-Гази 63.

"Оксфорд" — "Хартлпул" — 4:1 (0:1)

Голы: Холл 52, Баптист 66, Фосу-Генри 84, Тэйлор 87 (пен) — Кичинг 9.

"Саутгемптон" — "Хаддерсфилд" — 2:0 (:0)

Голы: Смоллбоун 47, Вокинс 87.

"Брентфорд" — "Стоук" — 1:0 (1:0)

Голы: Маркондес 43.

"Престон" — "Норвич" — 2:4 (0:3)

Голы: Бодин 48, Харроп 84 — Ида 2, 38, 61 (пен), Эрнандес 28.

"Рединг" — "Блэкпул" — 2:2 (0:1)

Голы: Болдок 56, Лоадер 66 — Делфунесо 28, Гнандуйе 60.

"Уотфорд" — "Транмир" — 3:3 (3:0)

Голы: Деле-Баширу 12, Чалоба 14, Перейра 34 — Дженнингс 65, Монте 78, Маллин 87 (пен).

"Борнмут" —"Лутон" — 0:0 (1:0)

Голы: Биллинг 8, 79, Каллум Уилсон 67, Соланке 82.

"Лестер" — "Уиган" — 2:0 (2:0)

Голы: Пирс 19 (авт), Барнс 40.

"Флитвуд" — "Портсмут" — 1:2 (0:0)

Голы: Болтон 66, Харнесс 71 — Макэлени 90.

"Манчестер Сити" — "Порт Вейл" — 4:1 (2:1)

Голы: Зинченко 20, Агуэро 42, Харвуд-Беллис 58, Фоден 76 — Поуп 35.

"Вулверхэмптон" — "Манчестер Юнайтед" — 0:0 (0:0)


Метки Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2020 22:30

Количество просмотров Просмотров: 1678

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Последние комментарии:




  1. liverpo0ol 04.01.2020 23:11 # liverpo0ol
    Шрюсбери

    Источник: http://fapl.ru/posts/75806/

    (ответить)

  2. tyhonovecky 04.01.2020 23:10 # tyhonovecky
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  3. rentv 04.01.2020 22:59 # rentv
    Ребята, помогите. Обьясните, почему так?

    https://www.tiktok.com/@alina_steklova/video/6775571981069815045

    Я никак понять не могу.

    (ответить)

  4. mr-s1n1st3r 04.01.2020 22:58 # mr-s1n1st3r
    От любви до ненависти, как говорится.

    07.03.2019 01:04 #
    manchester-united

    Это Манчестер Юнайтед! Лучший клуб на Земле!
    Ебaть, я в аxye, конечно. Сульшер явно спизд ил кольцо всевластья. ПСЖ - позорники вселенского масштаба.

    Источник: http://fapl.ru/posts/69250/?c=1

    04.01.2020 22:37 #
    manchester-united

    Команда под руководством Сульшера - говно. У меня все.

    Источник: http://fapl.ru/posts/75806/#reply

    (ответить)

  5. gunars 04.01.2020 22:53 # gunars
    Матчи субботы??? А ниче, что завтра воскресенье))

    (ответить)

  6. forester 04.01.2020 22:48 # forester
    "Бристоль Сити" — "Шрюсбери" — 1:1 (1:0)

    Источник: http://fapl.ru/posts/75806/?c=1#c7064652

    Пенсы даже ссаный бристоль не могут обыграть

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  7. forester 04.01.2020 22:47 # forester
    Норм Миджойло бухает отдуши

    (ответить)

  8. godlike 04.01.2020 22:45 # godlike
    "Астон Вилла", уступив "Фулхэму" со счетом 1:1

    Источник: http://fapl.ru/posts/75806/

    (ответить)

  9. weorlfc 04.01.2020 22:42 # weorlfc
    Весело будет если в следующем раунде лысому жребий Миллуолл подкинет!)

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  10. slash-lfc 04.01.2020 22:40 # slash-lfc
    Борнмут" —"Лутон" — 0:0 (1:0)

    Голы: Биллинг 8, 79, Каллум Уилсон 67, Соланке 82.


    Источник: http://fapl.ru/posts/75806/?c=1#c7064640

    (ответить)

  11. ry-l 04.01.2020 22:39 # ry-l
    Ооп, Помпи возвращаются на радары!

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  12. manchester-united 04.01.2020 22:37 # manchester-united
    Команда под руководством Сульшера - говно. У меня все.

    (ответить)

  13. griezmann 04.01.2020 22:35 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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  14. slash-lfc 04.01.2020 22:35 # slash-lfc
    КОРОЛИ идут за очередным треблом!

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  15. thegodfather 04.01.2020 22:35 # thegodfather
    Камон красиво.

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