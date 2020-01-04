Стив Никол допускает, что Мане уйдет в "Реал"
Легенда "Ливерпуля" Стив Никол не исключает, что нападающий "красных" Садио Мане перейдет в "Ливерпуль", но только в отдаленном будущем.
За три с половиной года на "Энфилде" Мане забил 74 гола, утвердившись одним из лучших игроков мира. Четвертое место Садио в голосовании на "Золотой мяч" было воспринято многими как огромная несправедливость.
На днях в прессе появились слухи, что "Реал" уже установил контакт с представителями 27-летнего сенегальца. Никол, отыгравший за "Ливерпуль" 13 лет, не верит, что Мане тут же сорвется в Мадрид, но допускает, что в будущем Королевский клуб все же соблазнит Садио.
"Когда дело касается "Реала", то нет ничего невозможного. У игроков вспыхивают глаза, когда их сватают в "Реал".
"Вопрос в том, чего хочет сам парень. Если он сосредоточен на своей игровой карьере, он останется в "Ливерпуле", потому что "Ливерпуль" выиграет титул в этом году и сможет это повторить еще несколько раз в последующие годы".
"Если это то, чего он хочет, тогда он останется, но если он будет очарован "Реалом", тогда возможны варианты".
"Если они ("Реал") чего-то хотят, они обычно приходят с деньгами, и тогда я не думаю, что трансфер Мане в "Реал" будет за пределами разумного".
"Этому не бывать предстоящим летом, но я бы не исключал этого в будущем", — сообщил Никол ESPN.
04.01.2020 20:00
Просмотров: 1273
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Первый абзац не понял.. Автор хотел сказать, что Ливерпуль превратиться в Реал?
(ответить)
Лучше подождать годика три, потом свалить в МанЮ с зэпэшкой 500к, сидеть в раздевалке и жаловаться, что из холодильника дует
(ответить)
скорее салах уебет
зачем мане уходить на понижение в эту хуету
(ответить)
Топ отпускает только не нужных ему игроков, мане не тот случай, да и сам сенегалец не того характера, чтоб в эту парашу уходить из клуба номер 1 в мире
(ответить)
Какой в будущем... негру 27, он на пике своей карьеры, поэтому либо продадут в этом году и купят Мбаппе или Санчо, либо останется и будет и дальше ссать на абсолютно е6анутых болельщиков лондонского футбольного клуба "Щленще".
(ответить)
заебётесь ждать
(ответить)
После 30-ти доигрывать ради бабок самое то.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий