Стив Никол допускает, что Мане уйдет в "Реал"

Садио Мане Легенда "Ливерпуля" Стив Никол не исключает, что нападающий "красных" Садио Мане перейдет в "Ливерпуль", но только в отдаленном будущем.

За три с половиной года на "Энфилде" Мане забил 74 гола, утвердившись одним из лучших игроков мира. Четвертое место Садио в голосовании на "Золотой мяч" было воспринято многими как огромная несправедливость.

На днях в прессе появились слухи, что "Реал" уже установил контакт с представителями 27-летнего сенегальца. Никол, отыгравший за "Ливерпуль" 13 лет, не верит, что Мане тут же сорвется в Мадрид, но допускает, что в будущем Королевский клуб все же соблазнит Садио.

"Когда дело касается "Реала", то нет ничего невозможного. У игроков вспыхивают глаза, когда их сватают в "Реал".

"Вопрос в том, чего хочет сам парень. Если он сосредоточен на своей игровой карьере, он останется в "Ливерпуле", потому что "Ливерпуль" выиграет титул в этом году и сможет это повторить еще несколько раз в последующие годы".

"Если это то, чего он хочет, тогда он останется, но если он будет очарован "Реалом", тогда возможны варианты".

"Если они ("Реал") чего-то хотят, они обычно приходят с деньгами, и тогда я не думаю, что трансфер Мане в "Реал" будет за пределами разумного".

"Этому не бывать предстоящим летом, но я бы не исключал этого в будущем", — сообщил Никол ESPN.


Метки Ливерпуль, Мане, Никол, Реал

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2020 20:00

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 04.01.2020 21:32 # scouser2005
    Первый абзац не понял.. Автор хотел сказать, что Ливерпуль превратиться в Реал?

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  2. mrjingles 04.01.2020 21:31 # mrjingles
    Лучше подождать годика три, потом свалить в МанЮ с зэпэшкой 500к, сидеть в раздевалке и жаловаться, что из холодильника дует

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  3. blackdreamer 04.01.2020 20:21 # blackdreamer
    скорее салах уебет
    зачем мане уходить на понижение в эту хуету

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  4. liverfun 04.01.2020 20:15 # liverfun
    Топ отпускает только не нужных ему игроков, мане не тот случай, да и сам сенегалец не того характера, чтоб в эту парашу уходить из клуба номер 1 в мире

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  5. stevens 04.01.2020 20:11 # stevens
    Какой в будущем... негру 27, он на пике своей карьеры, поэтому либо продадут в этом году и купят Мбаппе или Санчо, либо останется и будет и дальше ссать на абсолютно е6анутых болельщиков лондонского футбольного клуба "Щленще".

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  6. frisby 04.01.2020 20:09 # frisby
    заебётесь ждать

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  7. kos9k 04.01.2020 20:07 # kos9k
    После 30-ти доигрывать ради бабок самое то.

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