Стив Никол допускает, что Мане уйдет в "Реал"

Легенда "Ливерпуля" Стив Никол не исключает, что нападающий "красных" Садио Мане перейдет в "Ливерпуль", но только в отдаленном будущем.

За три с половиной года на "Энфилде" Мане забил 74 гола, утвердившись одним из лучших игроков мира. Четвертое место Садио в голосовании на "Золотой мяч" было воспринято многими как огромная несправедливость.



На днях в прессе появились слухи, что "Реал" уже установил контакт с представителями 27-летнего сенегальца. Никол, отыгравший за "Ливерпуль" 13 лет, не верит, что Мане тут же сорвется в Мадрид, но допускает, что в будущем Королевский клуб все же соблазнит Садио.



"Когда дело касается "Реала", то нет ничего невозможного. У игроков вспыхивают глаза, когда их сватают в "Реал".



"Вопрос в том, чего хочет сам парень. Если он сосредоточен на своей игровой карьере, он останется в "Ливерпуле", потому что "Ливерпуль" выиграет титул в этом году и сможет это повторить еще несколько раз в последующие годы".



"Если это то, чего он хочет, тогда он останется, но если он будет очарован "Реалом", тогда возможны варианты".



"Если они ("Реал") чего-то хотят, они обычно приходят с деньгами, и тогда я не думаю, что трансфер Мане в "Реал" будет за пределами разумного".



"Этому не бывать предстоящим летом, но я бы не исключал этого в будущем", — сообщил Никол ESPN.