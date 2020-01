Светская хроника за четверг

"Реал" установил контакт с Садио Мане. "Манчестер Сити" хочет Тэмми Абрахэма. "Тоттенхэм" готовит предложение по Рикарду Перейре. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Реал" установил контакт с представителями нападающего "Ливерпуля" Садио Мане. (Foot Mercato)



"Манчестер Сити" хочет нападающего Тэмми Абрахэма, который никак не договорится с "Челси" о новом контракте. (The Sun)



"Ювентус" предпримет попытку вернуть полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, который все больше чувствует себя несчастным на "Олд Траффорд". (Calciomercato)



"Милан" готовит предложение по полузащитнику "Юнайтед" Неманье Матичу. (Daily Star)



"Юнайтед" может согласовать трансфер Тимо Вернера в январе, позволив 23-летнему нападающему доиграть сезон в "РБ Лейпциг". (Daily Express)



"Интер" вступил в борьбу с "Юнайтед", ПСЖ и "Ювентусом" за полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, который собирается сменить клуб следующим летом. (Daily Mail)



Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо готовится предложить 30 миллионов фунтов за своего соотечественника Рикарду Перейру из "Лестера". (Daily Express)



"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за 19-летнего защитника "Вест Бромвича" Натана Фергюсона. (Daily Mirror)



Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака надеется завершить переход в "Герту" до конца недели. (The Times)



Наставник "Арсенала" Микель Артета лично позвонил полузащитнику "Ювентуса" Адриену Рабьо. (Daily Star)



"Суонси" хочет арендовать нападающего "Ливерпуля" Риана Брюстера. (BBC)



"Эвертон" не заинтересован в продаже нападающего Мойзе Кина. (Daily Sar)



"Астон Вилла" следит за нападающим "Трабзонспора" Даниэлем Старриджем, который также интересен "Марселю". (Daily Mail)



Другое



Жозе Моуриньо считает, что "Тоттенхэм" так плохо обороняется, потому что его защитникам не хватает роста. (The Sun)



Экс-нападающий "Сити" Марио Балотелли устроил автомобильную аварию в пять утра, возвращаясь из ночного клуба после празднования Нового года. (Daily Mail)