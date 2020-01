Светская хроника за среду

"Интер" вступил в борьбу за Пьер-Эмерика Обамеянга. "Кристал Пэлас" не продаст Уилфрида Заху. Дэвиду Мойесу обещает роскошный бонус за спасение "Вест Хэма" от вылета. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин переместился во главу списка трансферных целей "Манчестер Юнайтед" на следующее лето после того, как Эрлинг Бреут Холанд отверг интерес "красных дьяволов". (The Sun)



"Эвертон" обсуждает покупку плеймейкера "Реала" Хамеса Родригеса за 35.5 млн. фунтов. (Daily Star)



"Челси" и "Манчестер Сити" сразятся за левого защитника "Лестера" Бена Чилуэлла. (Inews)



Нападающий "Челси" Оливье Жиру надеется получить предложение от "Интера" в январе. (Le 10 Sport)



"Герта" согласовала переход полузащитника "Арсенала" Гранита Джаки в аренду с последующим выкупом, однако теперь трансфер зависит от Микеля Артеты. (The Independent)



"Интер" вступил в борьбу за нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга. (Daily Mirror)



"Арсенал" задумывается о том, чтобы досрочно вернуть защитника Вильяма Салиба из аренды в "Сент-Этьене". (Daily Mail)



Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо хочет купить полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша. (Daily Express)



"Кристал Пэлас" исключает продажу вингера Уилфрида Захи в январе. (Daily Mirror)



Главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс хочет подписать трех новичков в январе. (The Telegraph)



"Ньюкасл" позволит Ки Сун Юну и Йосинори Муто покинуть клуб в январе. (Daily Mirror)



"Шеффилд Юнайтед" интересуется защитником "Бордо" и сборной Швейцарии Лорисом Бенито. (Football Insider)



Другое



Дэвид Мойес получит бонус в 2 млн. фунтов, если избавит "Вест Хэм" от вылета из Премьер-Лиги. (Daily Mail)



Спад формы Давида Де Хеа заставил "Юнайтед" нанять нового тренера вратарей. (Daily Star)



Наставник "Флитвуда" из Лиги Один Джо Бартон был дисквалифицирован на один матч за оскорбление рефери. (BBC)



Фанат "Норвича" был арестован и дисквалифицирован на три года за то, что бросил телефон на футбольное поле во время матч против "Тоттенхэма", когда был отменен гол Теему Пукки. (The Sun)