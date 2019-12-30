Гвардиола может превратить Родри в центрального защитника

Родри Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола намекнул, что может переквалифицировать опорного защитника Родри в центрального полузащитника.

В этом сезоне подобную трансформацию перенес ветеран Фернандиньо, преемником которого Родри, приглашенный минувшим летом из "Атлетико", как раз и считался.

Однако кадровая ситуация заставила Гвардиолу перевести Родри в центр обороны во время матча с "Шеффилд Юнайтед". Хосеп уже поступал подобным образом против "Кристал Пэлас" и загребского "Динамо", и результат этого эксперимента ему понравился.

"Мы играли против "Кристал Пэлас" с четверкой защитников, и Родри был хорош в этой роли. Однако он провел не так уж много тренировок, чтобы играть на этой позиции при таком насыщенном графике".

"Конечно, он способен играть на этой позиции, но ему нужно научиться некоторым движениям и отточить их на тренировках, а пока у нас не было возможности для этого", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Родри

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2019 21:05

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  1. olejaaa 30.12.2019 21:54 # olejaaa
    Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола намекнул, что может переквалифицировать опорного защитника Родри в центрального полузащитника.

    Источник: http://fapl.ru/posts/75697/

    У кого-то Новый год уже начался :)

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  2. griezmann 30.12.2019 21:15 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

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  3. liverpool1892est 30.12.2019 21:12 # liverpool1892est
    Компани ушел,а в место него никого не купили...идиотизм!

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  4. tyhonovecky 30.12.2019 21:10 # tyhonovecky
    КОРОЛЬ!!!

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