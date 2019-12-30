Гвардиола может превратить Родри в центрального защитника

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола намекнул, что может переквалифицировать опорного защитника Родри в центрального полузащитника.

В этом сезоне подобную трансформацию перенес ветеран Фернандиньо, преемником которого Родри, приглашенный минувшим летом из "Атлетико", как раз и считался.



Однако кадровая ситуация заставила Гвардиолу перевести Родри в центр обороны во время матча с "Шеффилд Юнайтед". Хосеп уже поступал подобным образом против "Кристал Пэлас" и загребского "Динамо", и результат этого эксперимента ему понравился.



"Мы играли против "Кристал Пэлас" с четверкой защитников, и Родри был хорош в этой роли. Однако он провел не так уж много тренировок, чтобы играть на этой позиции при таком насыщенном графике".



"Конечно, он способен играть на этой позиции, но ему нужно научиться некоторым движениям и отточить их на тренировках, а пока у нас не было возможности для этого", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.