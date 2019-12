Светская хроника за понедельник

Мино Райола помешал переходу Эрлинга Бреута Холанда в "Манчестер Юнайтед". "Арсенал" и "Тоттенхэм" сражаются за Дайо Упамекано. Юрген Клопп целый час разговаривал по телефону с владельцами ПСЖ. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Манчестер Юнайтед" вышел из переговоров по нападающему Эрлингу Бреуту Холанду по причине завышенных требований агента игрока. (The Times)



"Фиорентина" хочет защитника "Юнайтед" Маркоса Рохо. (La Nazione)



"Юнайтед" и ПСЖ сражаются за защитника "Лестера" Рикарду Перейру. (Le 10 Sport)



Защитник "Челси" Маркос Алонсо — приоритет для главного тренера "Интера" Антонио Конте на зимнее трансферное окно. (La Gazzetta dello Sport)



Также "Интеру" нужен и Эмерсон из "Челси". (The Sun)



"Интер Майами" хочет вингера "Челси" Педро. (Goal)



"Арсенал" и "Тоттенхэм" готовы заплатить 50 миллионов фунтов за защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано. (Daily Star)



"Арсеналу" придется постараться, чтобы убедить "Атлетико" продать полузащитника Тома Лемара в январе. (AS)



Карло Анчелотти хочет пригласить в "Эвертон" нападающего "Наполи" Лоренцо Инсинье. (Le 10 Sport)



"Уотфорд" отверг запрос "Сент-Этьена" насчет полузащитника Этьена Капу. (Daily Mail)



"Ньюкасл" не планирует совершать приобретений в январе. (Daily Mail)



Бывший нападающий "Сити" и "Суонси" Вильфрид Бони ищет пристанище в Чемпионшипе. (The Telegraph)



Другое



Юрген Клопп целый час разговаривал по телефону с владельцами ПСЖ, но интерес французского клуба все же отверг. (Le 10 Sport)



Мануэль Пеллегрини получил компенсацию в 2 млн. фунтов за увольнение из "Вест Хэма". (Daily Star)



Владелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм хочет заманить в свой клуб наставника "Монтеррея" Диего Алонсо. (Daily Mail)



Нападающий "Саутгемптона" Данни Ингс может получить вызов в сборную Англии. (Daily Mail)



Китайские комментаторы не произносили имя Месута Озила во время трансляции матча между "Борнмутом" и "Арсеналом". (Daily Mail)



Нападающий "Лестера" Джейми Варди в третий раз стал отцом — у лучшего бомбардира Премьер-Лиги родилась дочка. (Daily Mirror)