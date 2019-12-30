Лэмпард признал, что Жоржиньо повезло избежать удаления

Рулевой "Челси" Фрэнк Лэмпард признал, что его полузащитнику Жоржиньо повезло избежать удаления в матче против "Арсенала".

Напомним, именно Жоржиньо положил начало камбэку "синих" на "Эмирейтс". Итальянец бразильского происхождения заработал штрафной удар, а затем сам же подкараулил ошибку на выходе голкипера "канониров" Бернда Лено, который спустя еще несколько минут пропустил мяч между ног.



Однако выигранный "Челси" со счетом 1:2 матч мог пойти и по другому сценарию, если бы появившийся на замену на 34-й минуте Жоржиньо получил вторую желтую карточку за жесткий фол на Маттео Гендузи.



Этот инцидент случился за шесть минут до гола Жоржиньо, и Лэмпард признает, что его подопечному повезло остаться на поле.



"Это была одна из тех ситуаций. Он определенно мог получить вторую желтую. В лондонском дерби всегда бывает много подобных фолов, и ранее в этом матче были друге фолы, которые не повлекли за собой желтой карточки, хотя это вполне могло случиться".



"В этом случае нам, возможно, немного повезло, но в других случаях я буду жаловаться на отсутствие удачи".



"Я не думаю, что это было абсолютно чистое единоборство. Порой ты испытываешь удачу в таких случаях, но Жоржиньо стал важным катализатором к изменению нашей игры, когда он вышел на поле. Он выигрывал подборы и демонстрировал характер", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.



Наставник "Арсенала" Микель Артета также высказался по поводу этого инцидента, намекнув на то, что Жоржиньо следовало удалить.



"Думаю, это зависит от рефери. Для меня это было очень ясно. Вот и все", — сообщил Артета.