"Вест Хэм" уволил Мануэля Пеллегрини

"Вест Хэм" объявил об увольнении своего главного тренера Мануэля Пеллегрини после домашнего поражения 1:2 от "Лестера".

В субботу "молотобойцы" потерпели свое девятое поражение в 12 последних матчах, оставшись в одной строчке и одном очке от зоны вылета Премьер-Лиги.



Очередное разочарование переполнило чашу терпения владельцев лондонского клуба, и Пеллегрини, отработавшему в "Вест Хэме" 18 месяцев, было указано на дверь.



"Мы приняли это решение с огромной досадой. Для нас стало очевидно, что необходимы перемены, чтобы мы смогли воплотить свои амбиции в этом сезоне. Мы почувствовали, что нужно действовать без промедления, дабы у нового тренера было как можно больше времени для достижения этой цели", — сообщил совладелец "Вест Хэма" Дэвид Салливан.



Добавим, прошлую кампанию "молотобойцы" завершили на 10-й позиции. В период работы чилийского специалиста "Вест Хэм" потратил 155 миллионов фунтов на новичков, дважды переписав свой трансферный рекорд.