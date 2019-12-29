"Вест Хэм" уволил Мануэля Пеллегрини

Мануэль Пеллегрини "Вест Хэм" объявил об увольнении своего главного тренера Мануэля Пеллегрини после домашнего поражения 1:2 от "Лестера".

В субботу "молотобойцы" потерпели свое девятое поражение в 12 последних матчах, оставшись в одной строчке и одном очке от зоны вылета Премьер-Лиги.

Очередное разочарование переполнило чашу терпения владельцев лондонского клуба, и Пеллегрини, отработавшему в "Вест Хэме" 18 месяцев, было указано на дверь.

"Мы приняли это решение с огромной досадой. Для нас стало очевидно, что необходимы перемены, чтобы мы смогли воплотить свои амбиции в этом сезоне. Мы почувствовали, что нужно действовать без промедления, дабы у нового тренера было как можно больше времени для достижения этой цели", — сообщил совладелец "Вест Хэма" Дэвид Салливан.

Добавим, прошлую кампанию "молотобойцы" завершили на 10-й позиции. В период работы чилийского специалиста "Вест Хэм" потратил 155 миллионов фунтов на новичков, дважды переписав свой трансферный рекорд.


Метки Вест Хэм, Пеллегрини

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2019 00:10

Количество просмотров Просмотров: 714

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lfcynwa 29.12.2019 00:53 # lfcynwa
    Мойша ин и перенесенная игра изи вин

    (ответить)

  2. imf-tau 29.12.2019 00:51 # imf-tau
    Наканецта. Правда теперь Мойша ин.

    (ответить)

  3. dallaslp 29.12.2019 00:50 # dallaslp
    не помню кто там в этом круговороте следующий тренер: Марк ХЗ, Сэм Аллардайс, Ходжсон или Реднапп?

    (ответить)

  4. carrick-16 29.12.2019 00:48 # carrick-16
    Велкам Сэм Эллардайс

    (ответить)

  5. manutd-20champ 29.12.2019 00:46 # manutd-20champ
    пока, бабуля

    (ответить)

  6. ilovemanutd 29.12.2019 00:42 # ilovemanutd
    Изи предсказание
    http://fapl.ru/posts/75643/?c=1#c7059683

    (ответить)

  7. noi39 29.12.2019 00:37 # noi39
    Ну и какие такие серьёзные цели сможет поставить перед этими столичными миллионерами условный Мойес?

    (ответить)

  8. hammersmith 29.12.2019 00:36 # hammersmith
    каеф. теперь бы еще виктора мозеса не назначить.

    (ответить)

  9. wolfsmensch 29.12.2019 00:33 # wolfsmensch
    Мы приняли это решение с огромной досадой...

    Источник: http://fapl.ru/posts/75657/

    очень удачно слова подобраны. чувствовалось, что до последнего надеялись, хотя всё очевидно стало еще месяца 2 назад. зря тянули (впрочем норм тренера будет проблематично сейчас найти)

    (ответить)

  10. lexa-arsenal 29.12.2019 00:20 # lexa-arsenal
    К Р А С И В О

    (ответить)

  11. lahmatyj 29.12.2019 00:18 # lahmatyj
    Долго тянули, проебали хорошие варианты с Дайчем и Хау. Теперь, походу, мучения с Мойшей.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: