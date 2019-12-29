"Вест Хэм" уволил Мануэля Пеллегрини
"Вест Хэм" объявил об увольнении своего главного тренера Мануэля Пеллегрини после домашнего поражения 1:2 от "Лестера".
В субботу "молотобойцы" потерпели свое девятое поражение в 12 последних матчах, оставшись в одной строчке и одном очке от зоны вылета Премьер-Лиги.
Очередное разочарование переполнило чашу терпения владельцев лондонского клуба, и Пеллегрини, отработавшему в "Вест Хэме" 18 месяцев, было указано на дверь.
"Мы приняли это решение с огромной досадой. Для нас стало очевидно, что необходимы перемены, чтобы мы смогли воплотить свои амбиции в этом сезоне. Мы почувствовали, что нужно действовать без промедления, дабы у нового тренера было как можно больше времени для достижения этой цели", — сообщил совладелец "Вест Хэма" Дэвид Салливан.
Добавим, прошлую кампанию "молотобойцы" завершили на 10-й позиции. В период работы чилийского специалиста "Вест Хэм" потратил 155 миллионов фунтов на новичков, дважды переписав свой трансферный рекорд.
29.12.2019 00:10
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Последние комментарии:
Мойша ин и перенесенная игра изи вин
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Наканецта. Правда теперь Мойша ин.
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не помню кто там в этом круговороте следующий тренер: Марк ХЗ, Сэм Аллардайс, Ходжсон или Реднапп?
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Велкам Сэм Эллардайс
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пока, бабуля
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Изи предсказание
http://fapl.ru/posts/75643/?c=1#c7059683
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Ну и какие такие серьёзные цели сможет поставить перед этими столичными миллионерами условный Мойес?
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каеф. теперь бы еще виктора мозеса не назначить.
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Мы приняли это решение с огромной досадой...
Источник: http://fapl.ru/posts/75657/
очень удачно слова подобраны. чувствовалось, что до последнего надеялись, хотя всё очевидно стало еще месяца 2 назад. зря тянули (впрочем норм тренера будет проблематично сейчас найти)
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К Р А С И В О
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Долго тянули, проебали хорошие варианты с Дайчем и Хау. Теперь, походу, мучения с Мойшей.
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