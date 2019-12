Светская хроника за пятницу

"Челси" задумывается о покупке Филиппе Коутиньо. "Эвертон" может приобрести Петра Зелински. У Жозе Моуриньо умерла собака. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Испанский полузащитник загребского "Динамо" Дани Ольмо, которого сватают в "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", открыт к смене клуба. (Manchester Evening News)



Агент Мино Райола может потребовать от "Юнайтед" отпустить полузащитника Поля Погба из клуба, чтобы другой его клиент, нападающий "Ред Булл" Эрлинг Бреут Холанд, присоединился к "красным дьяволам". (Daily Express)



"Юнайтед" может предложить 26 миллионов фунтов за полузащитника "Пармы" Деяна Кулусевски. (Daily Star)



"Челси" задумывается о том, чтобы предложить 86 млн. фунтов за полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо. (Mundo Deportivo)



"Челси" нужны полузащитник Идрисса Гейе и вингер Юлиан Дракслер из ПСЖ. (Daily Star)



"Эвертон" может предложить 40 млн. фунтов за полузащитника "Наполи" Петра Зелински. (Daily Express)



"Арсенал" следит за защитником "Лилля" Габриэлем. (The Athletic)



Полузащитник Мохамед Эльнени, принадлежащий "Арсеналу", ведет переговоры с "Миланом".(Daily Express)



Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон хочет обзавестись четырьмя или пятью новичками в январе. (Daily Mail)



Другое



Экс-наставник "Фулхэма" и "Тоттенхэма" Мартин Йол стал спортивным директором голландского клуба "АДО Ден Хааг", который на днях назначил главным тренером Алана Пардью. (The Sun)



У главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо умерла собака на Рождество. (Evening Standard)



Владелец "Челси" Роман Абрамович купил самый дорогой дом в Израиле за 50 млн. фунтов в курортном городе Герцлия. (The Sun)