Светская хроника за пятницу
"Челси" задумывается о покупке Филиппе Коутиньо. "Эвертон" может приобрести Петра Зелински. У Жозе Моуриньо умерла собака. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.
Испанский полузащитник загребского "Динамо" Дани Ольмо, которого сватают в "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", открыт к смене клуба. (Manchester Evening News)
Агент Мино Райола может потребовать от "Юнайтед" отпустить полузащитника Поля Погба из клуба, чтобы другой его клиент, нападающий "Ред Булл" Эрлинг Бреут Холанд, присоединился к "красным дьяволам". (Daily Express)
"Юнайтед" может предложить 26 миллионов фунтов за полузащитника "Пармы" Деяна Кулусевски. (Daily Star)
"Челси" задумывается о том, чтобы предложить 86 млн. фунтов за полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо. (Mundo Deportivo)
"Челси" нужны полузащитник Идрисса Гейе и вингер Юлиан Дракслер из ПСЖ. (Daily Star)
"Эвертон" может предложить 40 млн. фунтов за полузащитника "Наполи" Петра Зелински. (Daily Express)
"Арсенал" следит за защитником "Лилля" Габриэлем. (The Athletic)
Полузащитник Мохамед Эльнени, принадлежащий "Арсеналу", ведет переговоры с "Миланом".(Daily Express)
Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон хочет обзавестись четырьмя или пятью новичками в январе. (Daily Mail)
Другое
Экс-наставник "Фулхэма" и "Тоттенхэма" Мартин Йол стал спортивным директором голландского клуба "АДО Ден Хааг", который на днях назначил главным тренером Алана Пардью. (The Sun)
У главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо умерла собака на Рождество. (Evening Standard)
Владелец "Челси" Роман Абрамович купил самый дорогой дом в Израиле за 50 млн. фунтов в курортном городе Герцлия. (The Sun)
27.12.2019 12:00
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Последние комментарии:
"Юнайтед" может предложить 26 миллионов фунтов за полузащитника "Пармы" Деяна Кулусевски. (Daily Star)
Источник: http://fapl.ru/posts/75623/
Только вот 19-ти летний швед находится в аренде, а принадлежит его контракт Аталанте.
(ответить)
У главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо умерла собака на Рождество. (Evening Standard)
Пздц жаль, во первых собака Демба Бы, он просто ее подарил Моуру, во вторых кто теперь выводит Рейнджерс?
(ответить)
"Челси" нужны полузащитник Идрисса Гейе и вингер Юлиан Дракслер из ПСЖ. (Daily Star)
"Челси" задумывается о том, чтобы предложить 86 млн. фунтов за полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо. (Mundo Deportivo)
Ну что тут сказать, типичные пинсы, хуле.
Им нужен игроки А и Б, а у они думают о другом игроке
(ответить)
я думаю коту не 100% шлюха что бы идти в чолчей
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alex) • час назад
всем привет!
радует, что вся тройка нападения отметилась голами)) давно такого не было))
комментатор вчера жестко топил за Лингарда
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(ответить)
Ковачич, Коут, Пулишич, Дракслер и тд.
челси настолько песдатый клуб, что только лавочниками интересуется, видимо.
(ответить)
че за шляпу там пенси собираются покупать? им с тренером вопрос решать надо сначала, а потом уже под него покупать игроков
(ответить)
У главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо умерла собака на Рождество. (Evening Standard)
Печально, что Моур остался без собаки. У каждого человека должен быть свой любимый narcot
(ответить)
Скамчестер должен страдать веками за автобус, отсос судье и ничью против Ливерпуля. Гнилые мрази, никакого профита не получат все равно, но рот Ферги на ничью положили.
(ответить)
Владелец "Челси" Роман Абрамович купил самый дорогой дом в Израиле за 50 млн. фунтов в курортном городе Герцлия. (The Sun)
Источник: http://fapl.ru/posts/75623/?c=1
Откуда у него блять столько денег? Самолёты за сотни лимонов, яхты под миллиард, особняки считать заебёшься.
Я понимаю, что он ярдер, но у него всего 12 миллиардов состояние. Из них 3 ярда - Челси, в который он деньги вкладывает ещё.
(ответить)
Решили купить Дракслера в 2019, молодцы. Давайте ещё Гётце, Халка и Кавани.
А Коутиньо заебат. Интересно Баварка отпустил ли его.
(ответить)
"У главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо умерла собака на Рождество. (Evening Standard)..."
А кто тогда вчера "Щленще" на матч с Саутгемптоном выводил?
(ответить)
У главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо умерла собака на Рождество. (Evening Standard)
Земля пухом сэру Алексу Фергюсону
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ЛИВЕРПУЛЬ
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