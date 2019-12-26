Артета начал свою карьеру в "Арсенале" с очка в Борнмуте

Пьер-Эмерик Обамеянг Микель Артета начал свою тренерскую карьеру в "Арсенале" с ничейного результата в гостях у "Борнмута" — 1:1.

Наставник "вишенок" Эдди Хау освежил стартовый состав своей команды с помощью Джека Симпсона, Стива Кука и Каллума Уилсона, которые заменили Диего Рико, Саймона Фрэнсиса и Филипа Биллинга.

Микель Артета вернул в старт "канониров" Микеля Артету, который вместе с Сократисом Папастатопулосом и Александром Лакасеттом заменили Калума Чемберса, Эмиля Смит-Роу и Габриэля Мартинелли.

В начале матча шла достаточно открытая игра. Предпочтительнее смотрелись гости, которые старались бить при любой возможности, а хозяева изредка отвечали, но первые 10 ударов в матче оказались неточными.

Гол "Арсенала", если бы он случился, не стал сюрпризом, но вышло иначе. На 35-й минуте Джек Стейси сделал короткую передачу назад от лицевой линии, а Дэн Гослинг опередил нескольких защитников на пятачке и в касание отправил мяч в ворота — 1:0.

До перерыва "канониры" так ни разу и не пробили в створ ворот Аарона Рамсдейла.

Во втором тайме игра стала более закрытой. "Борнмут" принялся оборонять добытой преимущество. "Арсенал" перестал проникать в чужую штрафную площадь.

Гости впервые попали в створ только на 63-й минуте. Это Пьер-Эмерик Обамеянг на краю вратарской инстинктивно подправил мяч после срикошетившего удара партнера — 1:1.

На некоторое время психологическое преимущество оказалось на стороне "канониров", однако они им не воспользовались, и игра вернулась в прежнее русло. На 81-й минуте Каллум Уилсон даже поразил ворота Бернда Лено, но "Арсенал" спасла VAR, обнаружив офсайд у нападающего "вишенок".

"Арсенал" проявил характер и отыгрался в гостях, однако ничья едва ли порадует фанатов лондонского клуба — "канониры" выиграли лишь один из 11 последних матчей в Премьер-Лиге, и эта статистика удручает.

"Борнмут" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Борнмут, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2019 19:55

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Последние комментарии:




  1. januzaj00 26.12.2019 20:07 # januzaj00
    Микель Артета вернул в старт "канониров" Микеля Артету,

    Источник: http://fapl.ru/posts/75608/?c=1

    Во как

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  2. reams 26.12.2019 20:05 # reams
    таким темпом долбаебы и в четверку могут не попасть в конце сезона

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  3. liverpo0ol 26.12.2019 20:05 # liverpo0ol
    Даже как-то жалко стало адекватных чолзберийцев. Вы это, как его, терпения короче ес жи

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  4. imf-tau 26.12.2019 20:04 # imf-tau
    Предварительные итоги -

    1. Челси - челсецо, как только не матч в неделю начинают сосать из-за провала в физухе, боюсь дальше еще чуток поплывут. Игра в стиле МЮ;
    2. Арсенал - вымученная ничья, Борнмут смотрелся не хуже, пока новых идей от Артеты не видно и Пепе опять маринуют;
    3. Папа Карло начал с победы вопрос стоило его взять в Арс становится как никогда актуален, а Папа играл против Бернли, который довольно крепок.
    4. Уотфорд выздоравливает, отобрать очки у Шеффилда это хороший результат в их положении, судя по стате слишком плохо ни не выглядели. Пирсон своей хлеб кушает не зря, однозначно, и с МЮ победа пришла не только из-за наших безусловно тупых ошибок, но и потому что Уотфорд заставлял МЮ их делать. Ну и в обороне он явно навел порядок;
    5. Пеллегрини - аут, видимо на безрыбье Мойша ин. Бабка в конец слила команду.

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  5. chelsea88 26.12.2019 20:03 # chelsea88
    Петушара римс в очередной раз обоссан.

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  6. wengerrrro 26.12.2019 20:02 # wengerrrro
    там говорят пулисик устроил перестрелку в раздевалке после матча, во всех попал

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  7. blackdreamer 26.12.2019 20:02 # blackdreamer
    на главной должна быть порция мочи на сутулого

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  8. mufc1994 26.12.2019 20:02 # mufc1994
    Все дружно смотрим малышей голума

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  9. makeewadim 26.12.2019 20:01 # makeewadim
    Стандартный сценарий в конце матча.. с Эмери было как то иначе?? Тренер в этом клубу вообще по бок, что то с игроками не так.. как будто, сами за себя играют

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  10. narcot 26.12.2019 20:01 # narcot
    Эх, ауба спас ачько, а ведь аубу надо турнуть из команды

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  11. toha-bludsikir 26.12.2019 20:00 # toha-bludsikir
    Какие новости по шленче?

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  12. lexa-arsenal 26.12.2019 20:00 # lexa-arsenal
    главное что чолче наконец нашел свой cтиль

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  13. toha-bludsikir 26.12.2019 20:00 # toha-bludsikir
    Король!!

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  14. wengerrrro 26.12.2019 20:00 # wengerrrro
    но "Арсенал" спасла VAR, обнаружив офсайд

    Источник: http://fapl.ru/posts/75608/

    его обнаружил боковой арбитр, а вар подтвердил

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  15. chelsea88 26.12.2019 19:59 # chelsea88
    Анчелотти свой первый матч с Эвертоном выиграл.
    Гейклуб же с артетой продолжают лежать+сосать.

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  16. chronicle 26.12.2019 19:59 # chronicle
    АРТЕТА ПИДОР
    КОНОНИРЫ ПИДОРЫПользователь получил предупреждение

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  17. liverfun 26.12.2019 19:59 # liverfun
    хороший матч был

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  18. largo-winch 26.12.2019 19:59 # largo-winch
    ДАже не знаю, что написать!
    С наступающим!

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  19. mufc1994 26.12.2019 19:58 # mufc1994
    Артета чуть было не потерял свое очко в первом же матче

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  20. slash-lfc 26.12.2019 19:58 # slash-lfc
    КОРОЛЬ!!!

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