Артета начал свою карьеру в "Арсенале" с очка в Борнмуте

Микель Артета начал свою тренерскую карьеру в "Арсенале" с ничейного результата в гостях у "Борнмута" — 1:1.

Наставник "вишенок" Эдди Хау освежил стартовый состав своей команды с помощью Джека Симпсона, Стива Кука и Каллума Уилсона, которые заменили Диего Рико, Саймона Фрэнсиса и Филипа Биллинга.



Микель Артета вернул в старт "канониров" Микеля Артету, который вместе с Сократисом Папастатопулосом и Александром Лакасеттом заменили Калума Чемберса, Эмиля Смит-Роу и Габриэля Мартинелли.



В начале матча шла достаточно открытая игра. Предпочтительнее смотрелись гости, которые старались бить при любой возможности, а хозяева изредка отвечали, но первые 10 ударов в матче оказались неточными.



Гол "Арсенала", если бы он случился, не стал сюрпризом, но вышло иначе. На 35-й минуте Джек Стейси сделал короткую передачу назад от лицевой линии, а Дэн Гослинг опередил нескольких защитников на пятачке и в касание отправил мяч в ворота — 1:0.



До перерыва "канониры" так ни разу и не пробили в створ ворот Аарона Рамсдейла.



Во втором тайме игра стала более закрытой. "Борнмут" принялся оборонять добытой преимущество. "Арсенал" перестал проникать в чужую штрафную площадь.



Гости впервые попали в створ только на 63-й минуте. Это Пьер-Эмерик Обамеянг на краю вратарской инстинктивно подправил мяч после срикошетившего удара партнера — 1:1.



На некоторое время психологическое преимущество оказалось на стороне "канониров", однако они им не воспользовались, и игра вернулась в прежнее русло. На 81-й минуте Каллум Уилсон даже поразил ворота Бернда Лено, но "Арсенал" спасла VAR, обнаружив офсайд у нападающего "вишенок".



"Арсенал" проявил характер и отыгрался в гостях, однако ничья едва ли порадует фанатов лондонского клуба — "канониры" выиграли лишь один из 11 последних матчей в Премьер-Лиге, и эта статистика удручает.



"Борнмут" — "Арсенал". Отчет о матче