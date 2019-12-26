Артета начал свою карьеру в "Арсенале" с очка в Борнмуте
Микель Артета начал свою тренерскую карьеру в "Арсенале" с ничейного результата в гостях у "Борнмута" — 1:1.
Наставник "вишенок" Эдди Хау освежил стартовый состав своей команды с помощью Джека Симпсона, Стива Кука и Каллума Уилсона, которые заменили Диего Рико, Саймона Фрэнсиса и Филипа Биллинга.
Микель Артета вернул в старт "канониров" Микеля Артету, который вместе с Сократисом Папастатопулосом и Александром Лакасеттом заменили Калума Чемберса, Эмиля Смит-Роу и Габриэля Мартинелли.
В начале матча шла достаточно открытая игра. Предпочтительнее смотрелись гости, которые старались бить при любой возможности, а хозяева изредка отвечали, но первые 10 ударов в матче оказались неточными.
Гол "Арсенала", если бы он случился, не стал сюрпризом, но вышло иначе. На 35-й минуте Джек Стейси сделал короткую передачу назад от лицевой линии, а Дэн Гослинг опередил нескольких защитников на пятачке и в касание отправил мяч в ворота — 1:0.
До перерыва "канониры" так ни разу и не пробили в створ ворот Аарона Рамсдейла.
Во втором тайме игра стала более закрытой. "Борнмут" принялся оборонять добытой преимущество. "Арсенал" перестал проникать в чужую штрафную площадь.
Гости впервые попали в створ только на 63-й минуте. Это Пьер-Эмерик Обамеянг на краю вратарской инстинктивно подправил мяч после срикошетившего удара партнера — 1:1.
На некоторое время психологическое преимущество оказалось на стороне "канониров", однако они им не воспользовались, и игра вернулась в прежнее русло. На 81-й минуте Каллум Уилсон даже поразил ворота Бернда Лено, но "Арсенал" спасла VAR, обнаружив офсайд у нападающего "вишенок".
"Арсенал" проявил характер и отыгрался в гостях, однако ничья едва ли порадует фанатов лондонского клуба — "канониры" выиграли лишь один из 11 последних матчей в Премьер-Лиге, и эта статистика удручает.
"Борнмут" — "Арсенал". Отчет о матче
26.12.2019 19:55
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Последние комментарии:
Микель Артета вернул в старт "канониров" Микеля Артету,
Источник: http://fapl.ru/posts/75608/?c=1
Во как
(ответить)
таким темпом долбаебы и в четверку могут не попасть в конце сезона
(ответить)
Даже как-то жалко стало адекватных чолзберийцев. Вы это, как его, терпения короче ес жи
(ответить)
Предварительные итоги -
1. Челси - челсецо, как только не матч в неделю начинают сосать из-за провала в физухе, боюсь дальше еще чуток поплывут. Игра в стиле МЮ;
2. Арсенал - вымученная ничья, Борнмут смотрелся не хуже, пока новых идей от Артеты не видно и Пепе опять маринуют;
3. Папа Карло начал с победы вопрос стоило его взять в Арс становится как никогда актуален, а Папа играл против Бернли, который довольно крепок.
4. Уотфорд выздоравливает, отобрать очки у Шеффилда это хороший результат в их положении, судя по стате слишком плохо ни не выглядели. Пирсон своей хлеб кушает не зря, однозначно, и с МЮ победа пришла не только из-за наших безусловно тупых ошибок, но и потому что Уотфорд заставлял МЮ их делать. Ну и в обороне он явно навел порядок;
5. Пеллегрини - аут, видимо на безрыбье Мойша ин. Бабка в конец слила команду.
(ответить)
Петушара римс в очередной раз обоссан.
(ответить)
там говорят пулисик устроил перестрелку в раздевалке после матча, во всех попал
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на главной должна быть порция мочи на сутулого
(ответить)
Все дружно смотрим малышей голума
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Стандартный сценарий в конце матча.. с Эмери было как то иначе?? Тренер в этом клубу вообще по бок, что то с игроками не так.. как будто, сами за себя играют
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Эх, ауба спас ачько, а ведь аубу надо турнуть из команды
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Какие новости по шленче?
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главное что чолче наконец нашел свой cтиль
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Король!!
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но "Арсенал" спасла VAR, обнаружив офсайд
Источник: http://fapl.ru/posts/75608/
его обнаружил боковой арбитр, а вар подтвердил
(ответить)
Анчелотти свой первый матч с Эвертоном выиграл.
Гейклуб же с артетой продолжают лежать+сосать.
(ответить)
АРТЕТА ПИДОР
КОНОНИРЫ ПИДОРЫ
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хороший матч был
(ответить)
ДАже не знаю, что написать!
С наступающим!
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Артета чуть было не потерял свое очко в первом же матче
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
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