Моуриньо проболтался, что все тренеры Премьер-Лиги против играть на Рождество

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо проговорился, что все его коллеги по Премьер-Лиге настроены против того, чтобы играть так много на Рождество.

Около Рождества у некоторых команд Премьер-Лиги будет менее 48 часов на отдых между двумя соседними матчами. Играть на праздники в изматывающем режиме, пока остальная Европа отдыхает, воспринимается в качестве традиции английского футбола.



Однако во время недавней конференции тренеров УЕФА Моуриньо поведал Хейну Ванхазебруку, в прошлом возглавлявшему "Андерлехт" и "Генк", что его коллеги против этой традиции — просто никто не подает голос.



"Во время нашего разговора мы коснулись темы матчей на Рождество. Я сказал, что им было бы неплохо играть лишь раз в этот период, как это делаем мы в Бельгии".



"Моуриньо ответил мне: "Тсс. Мы, тренеры в Англии, все против этого. Однако мы молчим, потому что это приносит большие деньги. Мы должны мириться и сохранять молчание".



"Поражает, что никакие Моуриньо, Клоппы и Гвардиолы ничего не говорят против этого", — сообщил Ванхазебрук Het Nieuwsblad.