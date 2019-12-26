Моуриньо проболтался, что все тренеры Премьер-Лиги против играть на Рождество
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо проговорился, что все его коллеги по Премьер-Лиге настроены против того, чтобы играть так много на Рождество.
Около Рождества у некоторых команд Премьер-Лиги будет менее 48 часов на отдых между двумя соседними матчами. Играть на праздники в изматывающем режиме, пока остальная Европа отдыхает, воспринимается в качестве традиции английского футбола.
Однако во время недавней конференции тренеров УЕФА Моуриньо поведал Хейну Ванхазебруку, в прошлом возглавлявшему "Андерлехт" и "Генк", что его коллеги против этой традиции — просто никто не подает голос.
"Во время нашего разговора мы коснулись темы матчей на Рождество. Я сказал, что им было бы неплохо играть лишь раз в этот период, как это делаем мы в Бельгии".
"Моуриньо ответил мне: "Тсс. Мы, тренеры в Англии, все против этого. Однако мы молчим, потому что это приносит большие деньги. Мы должны мириться и сохранять молчание".
"Поражает, что никакие Моуриньо, Клоппы и Гвардиолы ничего не говорят против этого", — сообщил Ванхазебрук Het Nieuwsblad.
26.12.2019 13:00
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"Поражает, что никакие Моуриньо, Клоппы и Гвардиолы ничего не говорят против этого"
Источник: http://fapl.ru/posts/75600/
они каждый раз напоминают об этом
просто руководство тупо закрывает глаза на это
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