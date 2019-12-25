Бербатов вспомнил, каким было Рождество в "Юнайтед"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов вспомнил, какая раньше была атмосфера у "красных дьяволов" в период Рождества.

Период около Boxing Day традиционно является одним из самых насыщенных для команд Премьер-Лиги. Игроки почти не отдыхают, не говоря уже о тренировках, и при этом пытаются не сильно поддаваться праздничному настроению.



По словам Бербатова, этот период всегда был особенным в "Юнайтед" — сэр Алекс Фергюсон даже лично раздавал ужин!



"Для тебя как для футболиста Рождество — это значит больше матчей, но если тебе повезет и твоя команда выступает хорошо, это будет означать больше побед, больше голов и больше празднований".



"Так это устроено в Англии, там много матчей, и в футбол ты играешь больше, чем обедаешь или ужинаешь со своей семьей".



"Когда я был в "Манчестер Юнайтед", это время года всегда было особенным. Мы тренировались, а затем шли в столовую на рождественский ужин, а сэр Алекс со своим штабом накладывали нам еду".



"Это была славная традиция, и все мы в команде ощущали себя братством. Мы шутили и подкалывали друг друга, тренер накладывал нам еду, и все это было весело".



"Когда мы возвращались домой, то ужинали на Рождество и там, однако ты должен был следить за тем, что ешь, потому что тебе скоро играть".



"Тебе совсем не хотелось увидеть сэра Алекса перед своим лицом, если ты проиграешь матч или наберешь лишние килограммы", — сообщил Бербатов Betfair.