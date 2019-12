Светская хроника за среду

Эрлинг Бреут Холанд выбрал "Ювентус". Филиппе Коутиньо готов вернуться в Премьер-Лигу. "Челси" сделает предложение по Тимо Вернеру. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Нападающий "Ред Булл" Эрлинг Бреут Холанд решил перейти в "Ювентус" в январе. (Tuttosport)



Полузащитник "Баварии" Филиппе Коутиньо хотел бы вернуться в Премьер-Лигу, где в его услугах заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". (Mundo Deportivo)



Полузащитник Поль Погба "сыт по горло" своим пребыванием в "Юнайтед" и хочет вернуться в "Ювентус" уже в январе. (Tuttosport)



Агент полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука опроверг слухи об интересе "Юнайтед" к своему клиенту. (Manchester Evening News)



Защитник "Юнайтед" Крис Смоллинг хочет остаться в "Роме" после истечения своей аренды. (Roma Press)



"Челси" собирается сделать предложение о покупке нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера в январе. (Daily Express)



Защитник "Челси" Маркос Алонсо стал целью для "Интера". (Calciomercato)



Вингер "Манчестер Сити" Рияд Махрез случайно проболтался, что полузащитник Фрнандиньо покинет клуб в конце сезона. (Goal)



"Сити" задумывается о приглашении Висенте Гуаиты из "Кристал Пэлас" на роль резервного голкипера. (AS)



В январе "Сити" поспорит с "Арсеналом" за центрального защитника "Атлетика" Унаи Нуньеса. (Football Insider)



Также Нуньес нужен "Вест Хэму". (AS)



"Арсенал" собирается продать одного из своих нападающих, чтобы освободить место и средства на Муссу Дембеле из "Лиона". (Le 10 Sport)



"Эвертон" и "Атлетико" сражаются за колумбийского нападающего "Ривер Плейт" Рафаэля Сантоса Борре. (AS)



Защитник и капитан "Лилля" Адама Сумаро ищет пристанище в Премьер-Лиге. (L'Equipe)



Другое



Собеседовав ряд кандидатов за последний год, включая своих бывших игроков Рио Фердинанда и Даррена Флетчера, "Юнайтед" практически отказался от идеи создать в клубе должность спортивного директора. (The Athletic)



Эрик Кантона заявил, что наблюдать сейчас за игрой "Юнайтед" — это как заниматься любовью в старости. В конце того и другого ждет разочарование. (Otro)