Сульшер признал, что перестройка "Юнайтед" запаздывает

Оле Гуннар Сульшер признал, что перестройка "Манчестер Юнайтед" движется с отставанием от графика, а также привел своему клубу в пример "Ливерпуль".

К Boxing Day "красные дьяволы" подходят, занимая восьмое место в Премьер-Лиге. "Юнайтед" не проиграл ни одного матча в этом сезоне против представителей топ-6, но испытывает колоссальные проблемы против середняков и аутсайдеров, а в минувшее воскресенье был бит последним "Уотфордом".



В сложившейся ситуации Сульшер чувствует, что настоящий прорыв "Юнайтед" удастся совершить только в следующем сезоне.



"В данный момент мы слегка отстаем от того, на что я надеялся".



"Мы знали, что этот сезон будет сезоном взлетов и падений. Мы собирались использовать этот сезон, чтобы создать команду и состав для следующего сезона, но я надеюсь, мы сможем ускорить этот процесс и улучшить результаты".



"Я ожидаю, что мы добавим в стабильности. Мы определенно должны почерпнуть опыт и извлечь урок из этих неудач... Конечно, мы хотим быть командой, которая доминирует против своих соперников и крушит их. "Ливерпулю" потребовались годы, чтобы достичь этого уровня, и нам нужно просто продолжать делать то, что мы делаем, потому что мы тоже хотим этого достичь", — цитирует Сульшера Daily Mail.