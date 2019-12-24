Сульшер признал, что перестройка "Юнайтед" запаздывает
Оле Гуннар Сульшер признал, что перестройка "Манчестер Юнайтед" движется с отставанием от графика, а также привел своему клубу в пример "Ливерпуль".
К Boxing Day "красные дьяволы" подходят, занимая восьмое место в Премьер-Лиге. "Юнайтед" не проиграл ни одного матча в этом сезоне против представителей топ-6, но испытывает колоссальные проблемы против середняков и аутсайдеров, а в минувшее воскресенье был бит последним "Уотфордом".
В сложившейся ситуации Сульшер чувствует, что настоящий прорыв "Юнайтед" удастся совершить только в следующем сезоне.
"В данный момент мы слегка отстаем от того, на что я надеялся".
"Мы знали, что этот сезон будет сезоном взлетов и падений. Мы собирались использовать этот сезон, чтобы создать команду и состав для следующего сезона, но я надеюсь, мы сможем ускорить этот процесс и улучшить результаты".
"Я ожидаю, что мы добавим в стабильности. Мы определенно должны почерпнуть опыт и извлечь урок из этих неудач... Конечно, мы хотим быть командой, которая доминирует против своих соперников и крушит их. "Ливерпулю" потребовались годы, чтобы достичь этого уровня, и нам нужно просто продолжать делать то, что мы делаем, потому что мы тоже хотим этого достичь", — цитирует Сульшера Daily Mail.
24.12.2019 17:00
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Последние комментарии:
значит теперь это про манков
20-21 следующий сезон ваш
21-22 следующий сезон точно ваш
22-23 следующий сезон теперь уже точно и бесповоротно ваш
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Он что, это только после игры с Уотфордом понял? Не знаю, не знаю. С одной стороны, Оле явно слабый тренер в плане тактики и постановки игры для уровня МЮ, но с другой, непонятно кто из тренеров, обладающих необходимым классом, сейчас сможет взять на себя построение команды, будучи при этом преданным клубу и ревностно блюдя его традиции. А манкам нужен именно такой, если они хотят вернуть прежнее величие, ну если не величие в сегодняшнем понимании, то статус топ-клуба, который сейчас понемногу начинает испаряться.
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Ливерпуль и МЮ два главных клуба Англии, сейчас эпоха Ливерпуля идёт, вообщем когда Ливерпуль потухнет тогда МЮ придет
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Конечно, мы хотим быть командой, которая доминирует против своих соперников и крушит их. "Ливерпулю" потребовались годы, чтобы достичь этого уровня, и нам нужно просто продолжать делать то, что мы делаем, потому что мы тоже хотим этого достичь", — цитирует Сульшера Daily Mail.
Источник: http://fapl.ru/posts/75564/
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