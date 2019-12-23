Моуриньо объяснил, почему не согласен с удалением Сона

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо объяснил, почему его клуб решил оспорить красную карточку нападающего Сон Хен Мина.

Ранее в понедельник стало известно, что "шпоры" подали апелляцию в FA на удаление Сона в воскресном матче Премьер-Лиги против "Челси".



По мнению Жозе, ошибку в эпизоде, повлекшим удаление Сона, допустил арбитр Пол Тирни, находившийся в студии VAR. Моуриньо считает, что его подопечный и так достаточно пострадал, чтобы сверху этого получить еще трехматчевую дисквалификацию.



"Мистер Тирни решил, что это удаление, а мистер Энтони Тэйлор, который наблюдал за игрой своими глазами и находился в пяти метрах, решил, что нет".



"Так кто судил матч? Не мистер Тэйлор. Мистер Тирни".



"Я не думаю, что это красная карточка. VAR появилась, чтобы поддерживать футбол, чтобы обеспечить справедливость для зрителя, а они приняли это решение о пенальти, убив игру".



"Думаю, мистер Тирни ошибся в ситуации с Соном. Это неправильное решение".



"Это Англия, это Премьер-Лига — лучшая лига в мире. Меняя ее характеристики, мы убиваем лучшую лигу в мире".



"Надеюсь, Сона не накажут пятикратно. Его первым наказанием стал фол Рюдигера на нем. Второе — удаление. Третьим будет пропуск матча против "Брайтона". Четвертым — пропуск матча против "Норвича", а пятым — пропуск матча против "Саутгемптона".



"Поэтому я надеюсь, его не накажут вдвое больше, чем достаточно. Он не заслуживает третьего, четвертого и пятого", — цитирует Моуриньо BBC.