Моуриньо объяснил, почему не согласен с удалением Сона

Жозе Моуриньо и Сон Хен Мин Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо объяснил, почему его клуб решил оспорить красную карточку нападающего Сон Хен Мина.

Ранее в понедельник стало известно, что "шпоры" подали апелляцию в FA на удаление Сона в воскресном матче Премьер-Лиги против "Челси".

По мнению Жозе, ошибку в эпизоде, повлекшим удаление Сона, допустил арбитр Пол Тирни, находившийся в студии VAR. Моуриньо считает, что его подопечный и так достаточно пострадал, чтобы сверху этого получить еще трехматчевую дисквалификацию.

"Мистер Тирни решил, что это удаление, а мистер Энтони Тэйлор, который наблюдал за игрой своими глазами и находился в пяти метрах, решил, что нет".

"Так кто судил матч? Не мистер Тэйлор. Мистер Тирни".

"Я не думаю, что это красная карточка. VAR появилась, чтобы поддерживать футбол, чтобы обеспечить справедливость для зрителя, а они приняли это решение о пенальти, убив игру".

"Думаю, мистер Тирни ошибся в ситуации с Соном. Это неправильное решение".

"Это Англия, это Премьер-Лига — лучшая лига в мире. Меняя ее характеристики, мы убиваем лучшую лигу в мире".

"Надеюсь, Сона не накажут пятикратно. Его первым наказанием стал фол Рюдигера на нем. Второе — удаление. Третьим будет пропуск матча против "Брайтона". Четвертым — пропуск матча против "Норвича", а пятым — пропуск матча против "Саутгемптона".

"Поэтому я надеюсь, его не накажут вдвое больше, чем достаточно. Он не заслуживает третьего, четвертого и пятого", — цитирует Моуриньо BBC.


Метки Моуриньо, Премьер-Лига, Сон, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2019 20:00

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  1. emirbukharskiy 23.12.2019 20:58 # emirbukharskiy
    Этот шарлатан не может успокоиться о педелей который получил от Фреки.

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  2. yela 23.12.2019 20:47 # yela
    Мистер Тирни во всех случаях был не прав. Даже в тот момент, когда решил стать рефери.
    ФК Сетубал не за горами.

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  3. manutd-20champ 23.12.2019 20:31 # manutd-20champ
    ну песдуном он всегда был хорошим, об этом здесь все знают.

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  4. chelsiukpro 23.12.2019 20:30 # chelsiukpro
    Бляяя кипит у Маура ! Достоино неможет смирится. А если бы был бы на дрогой стороне то что говорил бы? Жозе Жозе некуя ты не изменился только чуток притих на время.

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  5. farot 23.12.2019 20:28 # farot
    если бы его игрока кто-то так лягнул и обошелся без наказания, это пиздло на жопной тяге высадилось на Марсе к концу матча и послематчевую конференцию проводил оттуда.
    Цыган опущенный

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  6. infamous 23.12.2019 20:21 # infamous
    После того, как его уволят из Тоттенхэма, следующим его клубом будет Уотфорд, а оттуда дальше по наклонной, жаль, кончились у него идеи

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  7. sausage 23.12.2019 20:10 # sausage
    "Это Англия, это Премьер-Лига — лучшая лига в мире. Меняя ее характеристики, мы убиваем лучшую лигу в мире".

    В точку! Как боженька смолвил.

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