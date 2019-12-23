Лено уверен, что "Арсенал" финиширует в топ-4

Бернд Лено Голкипер "Арсенала" Бернд Лено подал голос из нижней половины таблицы Премьер-Лиги и выразил уверенность, что "канониры" еще смогут финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

Сыграв без голов с "Эвертоном" в субботу, по итогам тура "Арсенал" опустился на 11-ю позицию и теперь отстает от зоны Лиги Чемпионов уже на девять очков.

Именно в такой ситуации к работе приступает новый главный тренер "канониров" Микель Артета, однако Лено полон оптимизма, надеясь использовать очные матчи против больших команд.

"Конечно, я верю, что мы финишируем в топ-4, потому что впереди еще много матчей. Нам еще играть против всех представителей топ-6. У нас будет много возможностей победить их. Все в наших руках".

"Мы должны демонстрировать правильный настрой и играть в хороший футбол, и тогда, думаю, у нас будут все шансы".

"Когда мы просто говорим о тактике, мастерстве или о том, что было в прошлом, все это лишено смысла. Но если мы будем упорно работать, будем сильны духом, тогда, уверен, мы сможем достичь своей цели", — цитирует Лено Evening Standard.


Метки Арсенал, Лено, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2019 18:00

Количество просмотров Просмотров: 894

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Последние комментарии:




  1. g3ndalf 23.12.2019 19:21 # g3ndalf
    этот днарь не уточнил, что имел в виду сезон 22/23

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  2. chelsiukpro 23.12.2019 19:02 # chelsiukpro
    Да что он себе позволяет!!!

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  3. lexa-arsenal 23.12.2019 18:39 # lexa-arsenal
    подал голос из нижней половины таблицы Премьер-Лиги

    Источник: http://fapl.ru/posts/75544/#reply

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  4. ry-l 23.12.2019 18:18 # ry-l
    С конца разве что

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  5. chelsea88 23.12.2019 18:17 # chelsea88
    Голкипер "Арсенала" Бернд Лено подал голос из нижней половины таблицы Премьер-Лиги
    Источник: http://fapl.ru/posts/75544/

    Норм одмен ссыт на гейклуб)))

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  6. gucman 23.12.2019 18:14 # gucman
    лучше бы он молчал

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  7. liver-red-son 23.12.2019 18:04 # liver-red-son
    Конечно, я верю, что мы финишируем в топ-4, потому что впереди еще много матчей. Нам еще играть против всех представителей топ-6. У нас будет много возможностей победить их. Все в наших руках

    Источник: http://fapl.ru/posts/75544/

    Т.е о поражениях он никогда не слышал?

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