Лено уверен, что "Арсенал" финиширует в топ-4

Голкипер "Арсенала" Бернд Лено подал голос из нижней половины таблицы Премьер-Лиги и выразил уверенность, что "канониры" еще смогут финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

Сыграв без голов с "Эвертоном" в субботу, по итогам тура "Арсенал" опустился на 11-ю позицию и теперь отстает от зоны Лиги Чемпионов уже на девять очков.



Именно в такой ситуации к работе приступает новый главный тренер "канониров" Микель Артета, однако Лено полон оптимизма, надеясь использовать очные матчи против больших команд.



"Конечно, я верю, что мы финишируем в топ-4, потому что впереди еще много матчей. Нам еще играть против всех представителей топ-6. У нас будет много возможностей победить их. Все в наших руках".



"Мы должны демонстрировать правильный настрой и играть в хороший футбол, и тогда, думаю, у нас будут все шансы".



"Когда мы просто говорим о тактике, мастерстве или о том, что было в прошлом, все это лишено смысла. Но если мы будем упорно работать, будем сильны духом, тогда, уверен, мы сможем достичь своей цели", — цитирует Лено Evening Standard.