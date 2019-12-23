Лено уверен, что "Арсенал" финиширует в топ-4
Голкипер "Арсенала" Бернд Лено подал голос из нижней половины таблицы Премьер-Лиги и выразил уверенность, что "канониры" еще смогут финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.
Сыграв без голов с "Эвертоном" в субботу, по итогам тура "Арсенал" опустился на 11-ю позицию и теперь отстает от зоны Лиги Чемпионов уже на девять очков.
Именно в такой ситуации к работе приступает новый главный тренер "канониров" Микель Артета, однако Лено полон оптимизма, надеясь использовать очные матчи против больших команд.
"Конечно, я верю, что мы финишируем в топ-4, потому что впереди еще много матчей. Нам еще играть против всех представителей топ-6. У нас будет много возможностей победить их. Все в наших руках".
"Мы должны демонстрировать правильный настрой и играть в хороший футбол, и тогда, думаю, у нас будут все шансы".
"Когда мы просто говорим о тактике, мастерстве или о том, что было в прошлом, все это лишено смысла. Но если мы будем упорно работать, будем сильны духом, тогда, уверен, мы сможем достичь своей цели", — цитирует Лено Evening Standard.
23.12.2019 18:00
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Последние комментарии:
этот днарь не уточнил, что имел в виду сезон 22/23
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Да что он себе позволяет!!!
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подал голос из нижней половины таблицы Премьер-Лиги
Источник: http://fapl.ru/posts/75544/#reply
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С конца разве что
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Голкипер "Арсенала" Бернд Лено подал голос из нижней половины таблицы Премьер-Лиги
Источник: http://fapl.ru/posts/75544/
Норм одмен ссыт на гейклуб)))
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лучше бы он молчал
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Конечно, я верю, что мы финишируем в топ-4, потому что впереди еще много матчей. Нам еще играть против всех представителей топ-6. У нас будет много возможностей победить их. Все в наших руках
Источник: http://fapl.ru/posts/75544/
Т.е о поражениях он никогда не слышал?
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