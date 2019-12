Прогнозы на воскресные матчи 18-го тура Премьер-Лиги

В воскресенье, 22 декабря, программа 18-го тура в английской Премьер-Лиги закроется двумя матчами. "Уотфорд" будет принимать "Манчестер Юнайтед", а в Северном Лондоне пройдет столичное дерби нынешней и бывшей команд Жозе Моуриньо. Прогнозы экспертов на эти поединки — в традиционном материале FAPL.ru.





УОТФОРД — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Воскресенье, 22 декабря, 17:00



Видеотрансляция:



"Уотфорд" выдал худший для себя старт за время выступлений в Премьер-Лиге, уволил уже двух менеджеров и сейчас возлагает надежды на талант реаниматора Найджела Пирсона — человека, поднявшего в элиту и оставившего там по ходу сложного сезона "Лестер". "Манчестер Юнайтед" придется столкнуться с насыщенной обороной в жестком матче с командой, у которой есть проблемы с результативностью, но присутствует кое-какая надежность позади. "Уотфорду" приходится верить в то, что проблемы в атаке решатся с возвращением капитана Троя Дини, которого очень не хватало в первой половине сезона.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Юнайтед" выиграл 13 из 14 последних встреч с "Уотфордом" во всех соревнованиях;

- в последних восьми домашних матчах "Уотфорда" с "Юнайтед" проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;

- "Уотфорд" выиграл всего раз в 21 последнем матче чемпионата.



Прогноз Who Scored: 1:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: ничья — 3.8 в БК Fonbet



Марк Лоуренсон (ВВС)



Я был на "Энфилде" на прошлой неделе, и "Уотфорд" поразил меня в первой игре с Найджелом Пирсоном. Они создали много моментов — хороших моментов. У "шершней" справа были Исмаила Сарр и Жерар Деулофеу, и у "красных" возникли с ними большие проблемы. Трой Дини действовал впереди, а в полузащите и обороне они были чрезвычайно конкурентоспособны. По сути, они выглядели как "Уотфорд" прошлого сезона, поэтому я поддержу их в этом матче — они могут тут добыть свою вторую победу в сезоне. Это может немного удивить, но я просто думаю, что в случае с "Юнайтед" мы не можем быть уверены ни в чем. Им еще есть над чем работать в таких вот матчах.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:1

Прогноз Майкла Оуэна: Сухая победа "Юнайтед" — 3.35 в БК Fonbet



ТОТТЕНХЭМ — ЧЕЛСИ

Воскресенье, 22 декабря, 19:30



Видеотрансляция:



Матч с "Тоттенхэмом" пройдет не в лучшее время для "Челси" — еще несколько недель назад команда Лэмпарда была бы фаворитом в данной разновидности столичного дерби, но сейчас "синие" покинули пик своей формы, тогда как "шпоры" с Жозе Моуриньо заметно прибавили. Если "Тоттенхэм" выиграет этот матч — гарантированно сможет вернуться в первую четверку, так как сумеет опередить "Челси" при равенстве очков по дополнительным параметрам, и у "шпор" есть действительно хорошие шансы взять тут три очка. Мораль команды при Моуриньо значительно поднялась, что привело к продлению контракта с Тоби Алдервейрелдом. Его примеру вполне может последовать и Ян Вертонген, а именно отсутствие концентрации у пары центральных защитников ввиду неясных перспектив в клубе было главной проблемой "Тоттенхэма" в этом сезоне.



Ключевая статистика от Who Scored



- в восьми последних выездных матчах "Челси" проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;

- также в пяти последних матчах чемпионата у "Тоттенхэма" также был зафиксирован ТБ2.5;

- "Тоттенхэм" не проигрывает в шести домашних матчах Премьер-Лиги кряду.



Прогноз Who Scored: 2:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Тоттенхэма" — 2.4 в БК Fonbet



Марк Лоуренсон (ВВС)



Жозе Моуриньо впервые встретится с "Челси" в качестве менеджера "Тоттенхэма" — зная, что победа его новой команды поможет сместить "Челси" с четвертого места. Босс "синих" Фрэнк Лэмпард проделал отличную работу и, несмотря на то, что "Челси" выглядел легковесным, в этом сезоне команда играла хорошо. Но бывают случаи, когда неопытность менеджера все же может сказаться. Между этими командами существует неприязнь, и никто не может сказать, в чем дело. Я думаю, что "шпоры" получат право похвастаться после этих выходных, но даже если они не выиграют этот матч, они уже вернулись в гонку за места в Лиге Чемпионов.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0

Прогноз Майкла Оуэна: Точный счет — 2:1 — 10.0 в БК Fonbet



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru