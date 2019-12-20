Лэмпард не хочет становиться клоном Моуриньо
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что не хочет становиться клоном Жозе Моуриньо.
Моуриньо большое влияние на формирование футбольной философии Лэмпарда, который завоевал два титула Премьер-Лиги с Жозе в качестве игрока.
Лэмпард высоко ценит своего бывшего наставника, однако в преддверии выезда к "Тоттенхэму" заверил, что не пытается скопировать его стиль.
"Он был хорошим тренером, со множеством хороших качеств, но я не буду пытаться стать клоном кого-либо".
"Я рад, что буду противостоять Жозе. Матч моего "Дерби" против его "Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне был большим событием для меня. Так и на сей раз — я всегда буду уважать его".
"Однако противостояние "Челси" и "Тоттенхэма" важнее, как и положено. Важнее для наших игроков и для нас. В этом и состоит красота футбола", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.
20.12.2019 21:00
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