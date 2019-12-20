Лэмпард не хочет становиться клоном Моуриньо

Жозе Моуриньо и Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что не хочет становиться клоном Жозе Моуриньо.

Моуриньо большое влияние на формирование футбольной философии Лэмпарда, который завоевал два титула Премьер-Лиги с Жозе в качестве игрока.

Лэмпард высоко ценит своего бывшего наставника, однако в преддверии выезда к "Тоттенхэму" заверил, что не пытается скопировать его стиль.

"Он был хорошим тренером, со множеством хороших качеств, но я не буду пытаться стать клоном кого-либо".

"Я рад, что буду противостоять Жозе. Матч моего "Дерби" против его "Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне был большим событием для меня. Так и на сей раз — я всегда буду уважать его".

"Однако противостояние "Челси" и "Тоттенхэма" важнее, как и положено. Важнее для наших игроков и для нас. В этом и состоит красота футбола", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.


Метки Лэмпард, Моуриньо, Тоттенхэм, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2019 21:00

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