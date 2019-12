Светская хроника за пятницу

Дортмундская "Боруссия" установила цену за Джейдона Санчо. Месут Озил близок к переходу в "Фенербахче". Маурисио Почеттино надеется, что его позовет один из клубов Манчестера. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Дортмундская "Боруссия" установила цену в 127 миллионов фунтов за вингера Джейдона Санчо. (The Sun)



"Манчестер Юнайтед" не отпустит полузащитника Поля Погба в январе. (Daily Mail)



"Юнайтед" и "Манчестер Сити" контактируют с представителями Кая Хаверца из "Байера. (Bild)



"Валенсия" заинтересована в защитнике "Сити" Жоау Канселу. (Mundo Deportivo)



Полузащитник "Арсенала" Месут Озил очень близок к переходу в "Фенербахче" на правах аренды. (Fotomac)



"Ювентус" предложил "Арсеналу" купить защитника Даниэле Ругани. (Daily Star)



Первым приобретением Микеля Артеты в "Арсенале" может стать 17-летний полузащитник "Севилья Атлетико" Антонио Сарсана. (Estadio Deportivo)



"Тоттенхэм" готов продать полузащитника Кристиана Эриксена в следующем месяце за 25 млн. фунтов. (AS)



"Челси" предложил 44.2 млн. фунтов за плеймейкера "Реала" Иско. (El Desmarque)



"Челси" находится среди клубов, заинтересованных в вингере "Реала" Винисиусе Жуниоре. (El Desmarque)



"Брюгге" хочет 25.6 млн. фунтов за 22-летнего нападающего Эммануэля Денниса, который интересен "Лестеру", "Брайтону" и "Саутгемптону". (Foot Mercato)



Полузащитнику "Ювентуса" Эмре Джану, возможно, придется подать прошение о трансфере, чтобы вырваться из Турина. (Goal)



Другое



Маурисио Почеттино отверг интерес "Реала", потому что надеется на приглашение из "Сити" или "Юнайтед". (The Sun)



Микель Артета планирует взять Фредди Юнгберга в свой тренерский штаб в "Арсенале". (ESPN)



Доктор, который работал с "Сити" и "Бери", был дисквалифицирован на четыре года за использование допинга. (The Telegraph)



"Саутгемптон" подписал профессионального игрока в футбольный симулятор FIFA на Play Station 4. (Daily Mirror)



Семейство Уэйна Руни продолжает строительство особняка стоимостью 20 млн. фунтов с секретным подземным туннелем и машиной, всегда готовой к побегу. (The Sun)



Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн побывал в Лапландии и голышом окунулся в снег после сауны. (The Sun)



Ванда Нара рассказала, что ее супруг Мауро Икарди отказывается заниматься с ней сексом, когда ПСЖ проигрывает. (Daily Mirror)