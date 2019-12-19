Ибрагимович может последовать за Анчелотти в "Эвертон"

Нападающий Златан Ибрагимович может последовать за тренером Карло Анчелотти в "Эвертон".

В свое время Ибрагимовичу и Анчелотти довелось вместе поработать в ПСЖ, а еще недавно Златан задумывался о том, чтобы воссоединиться с Карло в "Наполи".



Однако на прошлой неделе "Наполи" уволил Анчелотти, и этот вариант продолжения карьеры автоматически отпал для Ибрагимовича, который доступен свободным агентом после расставания с "ЛА Гэлакси".



Зато теперь у 38-летнего шведа появился вариант вернуться в Премьер-Лигу, где он с успехом выступал за "Манчестер Юнайтед", и поиграть за Анчелотти в "Эвертоне".



The Telegraph утверждает, что Златан готов рассмотреть предложение "Эвертона", если там будет работать Анчелотти. Отсутствие серьезной конкуренции в линии нападения "ирисок" позволило бы Ибрагимовичу регулярно играть.



Ожидается, что сам Анчелотти заключит контракт с "ирисками" до конца текущей недели. А подписание такого звездного игрока, как Ибрагимович, стало бы еще одним подтверждением амбиций "Эвертона".