Ибрагимович может последовать за Анчелотти в "Эвертон"

Карло Анчелотти и Златан Ибрагимович Нападающий Златан Ибрагимович может последовать за тренером Карло Анчелотти в "Эвертон".

В свое время Ибрагимовичу и Анчелотти довелось вместе поработать в ПСЖ, а еще недавно Златан задумывался о том, чтобы воссоединиться с Карло в "Наполи".

Однако на прошлой неделе "Наполи" уволил Анчелотти, и этот вариант продолжения карьеры автоматически отпал для Ибрагимовича, который доступен свободным агентом после расставания с "ЛА Гэлакси".

Зато теперь у 38-летнего шведа появился вариант вернуться в Премьер-Лигу, где он с успехом выступал за "Манчестер Юнайтед", и поиграть за Анчелотти в "Эвертоне".

The Telegraph утверждает, что Златан готов рассмотреть предложение "Эвертона", если там будет работать Анчелотти. Отсутствие серьезной конкуренции в линии нападения "ирисок" позволило бы Ибрагимовичу регулярно играть.

Ожидается, что сам Анчелотти заключит контракт с "ирисками" до конца текущей недели. А подписание такого звездного игрока, как Ибрагимович, стало бы еще одним подтверждением амбиций "Эвертона".


Метки Анчелотти, Ибрагимович, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2019 21:00

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  1. blackdreamer 19.12.2019 21:14 # blackdreamer
    носатый скатиться в гавно тогда

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  2. m-ballack 19.12.2019 21:09 # m-ballack
    Эвертон может последовать за Ибрагимовичем к Анчелотти

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