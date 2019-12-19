Светская хроника за четверг

Эрлинг Бреут Холанд и Мино Райола выдвинули свои требования "Манчестер Юнайтед". Данни Дринкуотер может отправиться в Турцию. "Ливерпуль" потерял интерес к Тимо Вернеру. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

19-летний нападающий "Ред Булл" Эрлинг Бреут Холанд потребовал от "Манчестер Юнайтед" зарплату в 6.8 млн. фунтов в год — или около 130 тыс. фунтов в неделю. (Bild)



Также 12 млн. фунтов комиссионных хочет агент Мино Райола, представляющий интересы Холанда. (The Sun)



Защитник Эшли Янг может покинуть "Юнайтед" уже в январе. (Daily Mail)



"Бешикташ" хочет арендовать на 18 месяцев принадлежащего "Челси" полузащитника Данни Дринкуотера. (Fanatik)



"Ливерпуль" интересуется 18-летним левым защитником "Тулузы" Матье Гонсалвесом. (L'Equipe)



После приобретения Такуми Минамино "Ливерпуль" откажется от притязаний на Тимо Вернера из "РБ Лейпциг". (Daily Star)



Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо хочет купить в следующем месяце Натана Фергюсона из "Вест Бромвича" и Макса Ааронса из "Норвича". (Daily Mail)



В январе "Саутгемптон" может возобновить интерес к правому защитнику "Генка" Йоакиму Мехле. (Sky Sports)



"Ювентус" не отпустит защитника Мериха Демирала в Премьер-Лигу. (Calciomercato)



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ПСЖ хочет пригласить наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу на замену Томасу Тухелю. (Le 10 Sport)



"Сити" в ярости от того, что "Арсенал" пытается договориться с Микелем Артетой в обход правил. (Daily Mirror)



"Арсенал" до сих пор не согласовал компенсацию за Артету. (BBC)



"Саутгемптон" не будет увольнять своего главного тренера Ральфа Хазенхюттля. (Daily Mail)



Тренер Карло Анчелотти уже заключил контракт с "Эвертоном", где будет получать 11.5 млн. фунтов в год. (Daily Mirror)



Консорциум из Абу-Даби, который хочет купить "Чарльтон", заподозрили в связи с "Сити". (The Telegraph)



Бывший нападающий "Кристал Пэлас" Нил Шипперли был приговорен судом к 12 месяцам воспитательно-трудовой колонии за публичный акт мастурбации перед матерью и ее 16-летней дочерью в Лондоне. (BBC)



Служба безопасности не пустила главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа на завтрак с игроками своей команды в отеле в Катаре, потому что немец забыл надеть бейдж. (Daily Mail)